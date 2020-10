Oroscopo 14 ottobre 2020: novità in arrivo per Toro, Cancro e Acquario

L’Oroscopo del 14 ottobre annuncia che ci saranno delle novità per quanto riguarda Toro, Cancro e Acquario. Leone verso scelte importanti, mentre i Bilancia devono essere più flessibili in amore

Previsioni 14 ottobre da Ariete a Vergine

Ariete. In questo momento la vostra mente è un turbinio di pensieri e di preoccupazioni. Cercate di fare un po’ di ordine tra i pensieri, altrimenti rischierete di riversare anche nella vostra vita l’agitazione. Nel lavoro ci sono nuove opportunità in arrivo. Siate fiduciosi.

Toro. In amore potrebbero arrivare delle sorprese. Se siete interessati a qualcuno, smettetela di nascondervi e fatevi avanti. Questo periodo è molto favorevole per quanto riguarda la nascita di nuovi amori e nuovi progetti. Anche nel lavoro ci saranno dei risvolti finalmente.

Gemelli. Anche quando avete ragione siete capaci di passare dalla parte del torto a causa della vostra irascibilità ed esuberanza. Cercate di mantenere la calma e di evitare i conflitti, specie se riguardano la sfera lavorativa. Sotto questo punto di vista potrebbero esserci dei cambiamenti.

Cancro. L’Oroscopo del 14 ottobre vi anticipa che in questo periodo sarete pronti ad affrontare ogni tipo di cambiamento, meglio ancora se si tratta di lavoro. In amore, invece, ci saranno delle piccole discussioni, specie se avete a che fare con i segni di fuoco. Non date troppo peso ai giudizi altrui.

Leone. Cercate di tenere a bada le vostre finanze. Monitorate la situazione e non fate scelte azzardate. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbero esserci dei piccoli imprevisti o delle scocciature da affrontare. Sul fronte amore, invece, vi sentite appagati e pronti a gettarvi in nuove acvventure.

Vergine. Oggi potreste sentire in modo un po’ eccessivo il peso delle responsabilità. Tenderete a dedicarvi molto al lavoro e ad adempiere ai vostri incarichi. Approfittate di questo transito per svolgere le faccende che solitamente vi annoiano. In amore siete molto sensibili.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Nuovi inizi per quanto riguarda il lavoro. Questo è il momento giusto per rimettervi in carreggiata. Sul fronte amore, invece, dovreste smetterla di ostacolarvi a vicenda con il partner. Cercate di essere un po’ più accondiscendenti e concentratevi di più su voi stessi.

Scorpione. L’Oroscopo del 14 ottobre vi esorta ad essere un po’ più pazienti. Oggi sarete frettolosi, pertanto, è il caso di evitare di prendere decisioni importanti. Anche nelle relazioni sarete estremamente concisi e sintetici, questo potrebbe portarvi ad essere un po’ troppo cinici.

Sagittario. Importanti novità per quanto riguarda l’amore. A partire da oggi poteste maturare l’idea di compiere scelte e passi significativi per il vostro futuro. In campo lavorativo, invece, la giornata procederà con qualche tensione e qualche scocciatura di troppo.

Capricorno. In questo periodo siete desiderosi di un cambiamento radicale. Esso potrebbe riguardare sia la sfera affettiva, sia quella professionale. Cercate di valutare attentamente le prossime mosse e le scelte che farete, perché potrebbero rivelarsi decisive per il vostro futuro.

Acquario. In questo periodo sentite la necessità di un cambiamento, specie per quanto riguarda il lavoro. Attenzione alla strada che prenderete. In amore, invece, potrebbe sorgere qualche discussione. Per fortuna non si tratterò di nulla di grave, ma non trascurate le piccole cose.

Pesci. In amore dovete essere molto cauti. In questo periodo siete sotto l’influenza di Nettuno, pianeta che vi spinge a fare da crocerossini dell’amore. Spogliatevi delle vesti di ancelle e dedicatevi maggiormente a voi stessi e al vostro benessere. A lavoro non abbassate mai la guardia.