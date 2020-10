GF Vip, accuse a Dayane Mello: ‘Non ha mai fatto la madre, le sue sono lacrime di coccodrillo’

Da fuori la Casa stanno arrivando diverse accuse alla modella brasiliana. Lei piange per la figlia ma secondo alcuni non ha mai fatto la madre.

GF Vip: Dayane Mello in lacrime per la figlia

Dayane Mello sta partecipando alla quinta edizione di Grande Fratello Vip e negli ultimi giorni ha fatto molto discutere per l’interesse maturato nei confronti di Francesco Oppini. Lui, fidanzato e felice, ha messo un punto a questa situazione. Tuttavia, nelle ultime ore c’è anche un altro argomento che ha gettato Dayane nello sconforto: il fatto di non aver potuto sentire la sua bambina come gli altri.

I genitori di figli piccoli hanno potuto chiamare a casa ma per Dayane questa chiamata è arrivata la settimana successiva. Per questo sia in puntata in diretta che nella notte, la modella si è lasciata andare ad un pianto disperato. Ma poi è riuscita a parlare con Sofia, la figlia che ha avuto da Stefano Sala. Inoltre, in puntata ha anche ricevuto un disegno molto colorato che l’ha confortata molto. Ma sembra che non sia tutto come appare.

Accuse a Dayane: ‘Non ha mai fatto la madre, lacrime di coccodrillo’

Nella Casa Dayane continua a dire di aver fatto enormi sacrifici per la sua bambina e che quando si è separata da Stefano Sala per lei è stato tutto doppiamente difficile. In realtà, già quando Stefano ha partecipato al reality, aveva detto che Dayane nei primi anni di vita della bambina non era stata presente.

Infatti, Biagio D’Anelli a Mattino Cinque ha detto di essere molto amico di Stefano e quindi di sapere benissimo come stanno le cose. Dayane, secondo il suo punto di vista, sta piangendo per finta a favore di telecamera perchè in realtà non è mai stata presente con la bambina. Si è presa molte libertà lasciando la bambina con la famiglia di Stefano e non per lavoro ma per ozio. Inoltre, non ha voluto trascorrere il lockdown con la bambina. Ma non solo.

Biagio ha riportato degli aneddoti ben precisi. Ad esempio, due anni fa quando Stefano è uscito dalla Casa del Grande Fratello Vip, nel viaggio di ritorno a Milano in treno Dayane ha voluto viaggiare in prima classe lontano dalla figlia perchè la infastidiva con i suoi capricci. Voi che cosa ne pensate di queste dichiarazioni?