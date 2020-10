DayDreamer – Le Ali del Sogno da novembre sospesa il sabato: il motivo è legato a Maria De Filippi (FOTO)

Nuovo cambio di programmazione per DayDreamer – Le Ali del Sogno

Arrivano delle notizie poco felici per i numerosi telespettatori di DayDreamer – Le Ali del Sogno. Infatti, la soap opera turca che ha per protagonisti Can Yaman e Demet Ozdemi dal prossimo novembre sarà cancellata almeno per ora dal palinsesto della rete ammiraglia Mediaset. Per quale motivo?

I vertici del Biscione hanno programmato il palinsesto del prossimo mese inserendo un programma storico, infatti ha raggiunto la 20esima edizione, condotto dalla regina della televisione italiana Maria De Filippi. Ovviamente stiamo parlando del talent show Amici. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa accadrà tra qualche settimana.

DayDreamer – Le Ali del Sogno sospesa il sabato pomeriggio: spazio ad Amici

Dando un’occhiata i palinsesti Mediaset, in particolare di Canale 5, dal 1 al 28 novembre 2020 si può notare che dal prossimo mese al sabato pomeriggio è previsto il Day time di Amici di Maria De Filippi. Quindi, la puntata giornaliera del talent show prenderà il posto di DayDreamer – Le Ali del Sogno, il seguitissimo sceneggiato che parla della storia d’amore contrastata tra Can Divit e Sanem Aylin. Ricordiamo che la serie tv turca ha iniziato la sua programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset da lunedì 10 Giugno che sin da subito ha fotto un botto con gli ascolti.

Quindi, quale sarà il destino della soap opera con Yaman e Ozdemir? In attesa di ricevere delle informazioni ufficiali da parte dei vertici del Biscione, il pubblico pensa a due ipotesi. Con molta probabilità la programmazione continuerà solo la domenica pomeriggio prima di Domenica Live con Barbara D’Urso. Oppure la possible sospensione della messa in onda in attesa della fine de Il Segreto di Puente Vijeo. Naturalmente potrebbero tornare anche gli appuntamenti in prime time. (Continua dopo la foto)

Demet Ozdemir sabato sarà ospite a Verissimo di Silvia Toffanin

Nel frattempo, in attesa di conoscere delle notizie da parte di Mediaset, la programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno continua nel fine settimana di Canale 5. Gli appuntamenti sono il sabato alle 14:45 e la domenica alle 16:15.

Ricordiamo, inoltre, che il 17 ottobre 2020 alle 16 su Canale 5 andrà in onda l’intervista di Demet Ozdemir a Verissimo. Quindi, dopo aver chiacchierato a lungo con Can Yaman, Silvia Toffanin avrà di fronte a sé la protagonista femminile della serie tv turca campione d’ascolti.