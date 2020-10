Uomini e Donne, Giulio Raselli e Giulia D’Urso: ‘Ci siamo rivisti e abbiamo preso una decisione’

Dopo l’allontanamento e la pausa, la coppia ha deciso di parlare e pare sia giunta ad una conclusione. Ecco che cosa hanno scritto sui social.

Uomini e Donne: Giulio e Giulia al capolinea?

Giulio Raselli ha partecipato a Uomini e Donne due anni fa come corteggiatore di Giulia Cavaglia. All’inizio non ha raccolto molti consensi, ma poi, facendosi conoscere, è stato apprezzato sia dal pubblico che dalla redazione. Infatti, dopo la non scelta ha partecipato come tentatore a Temptation Island e subito dopo ha accettato il percorso da tronista.

In quell’occasione era molto indirizzato verso Giovanna Abate, ma l’arrivo di Giulia D’Urso ha sconvolto i suoi piani. Da subito con lei è stato molto dolce fino ad arrivare a sceglierla ammettendo di essersi innamorato. Dopo due settimane dalla discesa di petali rossi in studio la coppia ha iniziato una convivenza a Valenza, dove lui vive e lavora.

In questi sette mesi hanno convissuto tra momenti di felicità e scontri per il loro carattere molto forte. Dai social, nonostante gli alti e i bassi, però, arrivavano sempre molte conferme sul sentimento che provavano entrambi. Questo fino a qualche settimana fa. Giulio all’improvviso ha confessato che si sono allontanati per una pausa e che le divergenze erano troppe per poter continuare la relazione. Giulia non si aspettava una presa di posizione così netta dopo un litigio, ma di fatto le cose sono giunte al capolinea.

Giulio e Giulia: ‘Ci siamo rivisti, ma…

Qualche ora fa Giulia ha risposto ad una delle mille domande che le arrivano tutti i giorni sulla situazione con Giulio. L’ex corteggiatrice ha ammesso di averlo rivisto. La coppia ovviamente si è ricongiunta per chiarire, parlare, hanno anche litigato. Al momento c’è tanta rabbia e Giulia ha detto che per il momento le loro strade si separano. (Continua dopo la foto)

Se, però, Giulia è stata abbastanza aperta al futuro e al fatto che le cose possono cambiare, Giulio è stato più deciso. Infatti, qualche momento dopo anche l’ex tronista ha confermato la rottura definitiva. Come potete vedere dal suo messaggio riportato qui sotto, ha scritto: “le strade si separano ma l’affetto e la stima reciproca no. Auguro ad ognuno di voi un amore come il nostro, sicuramente non molto duraturo ma vero“. Che cosa ne pensate?