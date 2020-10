Tommaso Zorzi sabota il corteggiamento di Pierpaolo Pretelli: ‘Basta essere lo zerbino di Elisabetta Gregoraci’

L’influencer ha intercettato una mossa dell’ex velino e lo ha fermato. Secondo lui Pierpaolo sta sbagliando tutto. Ecco che cosa è successo.

GF Vip: Pierpaolo Pretelli deciso a conquistare Elisabetta Gregoraci

In questo primo mese di convivenza nella Casa del Grande Fratello Vip le dinamiche sono già abbastanza chiare. Di sicuro Pierpaolo Pretelli ha sviluppato un interesse molto forte nei confronti di Elisabetta Gregoraci. Lui, infatti, è molto preso da lei e vorrebbe che il loro rapporto evolvesse in qualcosa di più. Lei, però, continua a parlare di “amici speciali” e nient’altro.

Probabilmente questo è dovuto al fatto che fuori c’è qualcuno che la aspetta. Elisabetta ha precisato più volte di essere single ma ha anche ammesso che forse “Cupido ha lanciato la sua freccia“. Infatti, per lei sono arrivati ben due aerei, ma la showgirl non è stata chiara con Pierpaolo che non crede che fuori ci sia qualcuno ad aspettarla. Per questo ha preso coraggio e vuole conquistarla a tutti i costi.

Tommaso Zorzi: ‘Non essere più lo zerbino di Elisabetta Gregoraci’

Nella puntata appena andata in onda di Grande Fratello Vip Guenda Goria ha scelto Elisabetta Gregoraci come sua compagna nel Cucurio. Quindi, dopo la diretta, Elisabetta ha chiesto le sue valigie per poter trascorrere questi giorni con tutto il necessario. Pierpaolo ha approfittato di questa occasione per fare una sua mossa ma Tommaso Zorzi l’ha sabotato.

L’influencer ha scoperto Pierpaolo scrivere un bigliettino e metterlo nella valigia di Elisabetta. A quel punto Tommaso l’ha obbligato a stracciarlo. Secondo lui, che ne ha poi parlato in cucina con Andrea, non è la mossa giusta da fare. Lui sostiene la coppia, ma crede che Pierpaolo si stia rendendo troppo zerbino. Una mossa del genere avrebbe irrigidito la Gregoraci. Lui le dà troppe conferme, deve iniziare ad essere un po’ più sfuggente. Zelletta era d’accordo, Pierpaolo ovviamente no. Voi che cosa ne dite?

L’ultima puntata

Lunedì 12 ottobre c’è stata la puntata in diretta con Alfonso Signorini. Franceska Pepe dallo studio ha creato molto scompiglio in Casa facendo arrabbiare e piangere Andrea Zelletta chiamandolo comodino. Myriam Catania è uscita definitivamente dal gioco e i nuovi nominati sono Guenda, Matilde e Stefania. Dovranno trascorrere alcuni giorni nel Cucurio Massimiliano Morra, Adua Del Vesco, Guenda Goria e Elisabetta Gregoraci.