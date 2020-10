Uomini e Donne Enzo Capo mette su famiglia: desiderio realizzato per l’ex cavaliere

Grandi progetti per l’ex compagno di Pamela Barretta

Chi segue Uomini e donne e lo scorso anno ha seguito il trono over di sicuro si ricorderà di Enzo Capo. Il noto imprrnediotre napoletano ha fatto molto discutere durante il suo percorso, sopratutto durante la love story con Pamela Barretta.

L’ex coppia è stata insieme svariati mesi e mentre tutto sembrava procedere a gonfie vele, la dama durante il lockdown si è ritrovata da sola. La donna ha sempre spiegato che l’uomo non si è comportato benissimo nei suoi riguardi e si è parlato addirittura di tradimenti.

Con l’inizio della nuova stagione del format della De Filippi i due hanno avuto forti scontri nel programma tnato che Maria è stata costretta ad intervenire. Calunnie, accuse, brutte parole e tanto altro, tanto che la situazione è finita nelle mani dei loro corrispettivi legali.

Chi ricorda il loro percorso, di sicuro ricorderà il desiderio di Enzo di mettere su famiglia. Ormai, l’ex cavaliere ha più di quarantanni e dopo aver realizzato tutti i suoi sogni gli manca quello della paternità. Proprio poche ore fa, sul suo account Instagam, Capo ha commosso tutti con un post dolcissimo.

Enzo Capo e Lucrezia amore a gonfie vele

L’ex cavaliere di Uomini e Donne ha deciso di lasciare il parterre maschile scappando la notte prima di una registrazione negli scorsi mesi. Enzo Capo infatti, ha scelto di tornare a tutti i costi con Lucrezia, una giovane donna conosciuta in estate. L’uomo piuttosto che continuare a conoscere nuove al trono over, ha voluto fare un passo indietro, riconquistando la fiducia della ex compagna.

Nonostante siano trascorsi diversi mesi, la coppia continua a stare insieme ma soprattutto a mostrarsi completamente felice. Durante questi ultimi giorni però, la compagna di Enzo ha deciso di lanciare una grandissima bomba all’interno dei social lasciando così perplessi tutti i suoi fan.

L’ex cavaliere di uomini e donne prossimo a diventare padre?

Ora che la guerra mediatica tra l’ex cavaliere di Uomini e donne e Pamela Barretta è terminata, Enzo e Lucrezia sembrano vivere felicemente la loro storia d’amore lontano dai gossip e dagli attacchi. Durante i giorni scorsi però, Lucrezia ha lanciato un’ indescrizione che ha visto protagonista Enzo Capo e la sua voglia di mettere su famiglia.

La giovane e splendida modella ha deciso di rispondere ad alcune domande dei fan sul suo profilo Instagram. Uno dei suoi fan le ha chiesto quanta voglia avesse di mettere su famiglia con il suo uomo ed è stata proprio questa la risposta che ha lasciato molto stupiti. (Ecco la foto)