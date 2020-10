Mila Suarez attacca Franceska Pepe: “Scroccona, deve darmi i soldi dell’affitto…”

Mila Suarez tuona contro Franceska Pepe

Nella puntata del lunedì del Grande Fratello Vip 5 Franceska Pepe, nonostante fosse fuori dalla casa di Cinecittà ha surriscaldato gli animi di gran parte degli ex coinquilini. Nello specifico la ragazza ha dato del ‘comodino’ ad Andrea Zelletta che ha sbroccato in diretta su Canale 5.

L’influencer continua a far parlare di sé per il suo atteggiamento provocatorio, facendosi amare sempre di più dai telespettatori. In una recente intervista rilasciata al magazine NuovoTv, Mila Suarez ha dato della scroccona all’ex gieffina. Per quale ragione?

A quanto pare la modella e la Pepe hanno vissuto insieme nel capoluogo lombardo, ma uns forte lite le ha divise. “Non ha mai pagato l’affitto, per anni ho pagato tutto io. Dovrà dare a me i soldi del Grande Fratello Vip”, ha asserito la frequentatrice dei salotti della D’Urso. Quest’ultima ha riferito anche di conoscerla da circa quattro anni e insieme hanno viaggiato molto in varie località: “Lei è un fenomeno, è furba anzi furbissima. Quella che vedete al GF Vip corrisponde alla realtà”.

L’ex gieffina dovrebbe darle i soldi dell’affitto

Sembra proprio che Mila Suarez sia abbastanza irritata con Franceska Pepe. La modella, infatti, ha asserito che sono state coinquiline in un appartamento di Milano, precisamente a Porta Venezia, ma il contratto era intestato a lei e pagava sempre l’ex di Alex Belli. “Una volta Franceska mi chiese 10 euro per la benzina, visto che mi stava accompagnando in auto a un appuntamento. Ricordo che scesi e andai da sola in taxi”, ha ricordato la donna a NuovoTv.

La Suarez, in più, ha reso noto un retroscena sulla vita privata dell’ex gieffina: “Pensate che a quei tempi mi diceva che voleva fare la suora. Su cento parolacce dice, forse una corrisponde alla realtà”. Dopo quella forte discussione, la Pepe avrebbe portato via tutta la sua roba da quel’appartamento senza dire nulla e da allora non è più riuscita a contattarla: “Quando l’ho vista al GF Vip sono rimasta senza parole”.

Mila Suarez conferma il flirt tra Sgarbi e la Pepe

Domenica serata Live Non è la D’Urso, Franceska Pepe ha smentito di aver avuto un flirt con Vittorio Sgarbi. Mila Suarez, invece, intervistata dal noto settimanale NuovoTv, ha asserito che la sua ex coinquilina e il critico d’arte c’è stata qualcosa, forse tutto in una sera. “Nelle bugie c’è sempre un po’ di verità”, ha concluso l’ex fidanzata di Alex Belli.