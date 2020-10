Fabrizio Corona nel caos, il figlio Carlos confessa: “Mi minaccia” sul web: “Liberalo” (FOTO)

In queste ore, Nina Moric ha pubblicato un video su Instagram davvero molto compromettebte che riguarda Fabrizio Corona e loro figlio. Nello specifico, si tratta di un post contenente una telefonata privata intercorsa tra lei e il suo ex marito.

A rendere maggiormente intrigante la vicenda è stata anche una chiamata avvenuta tra Carlos e sua madre. Da tale confronto è emerso che Fabrizio starebbe minacciando suo figlio per tenerlo a casa con sé. Non appena trapelata la notizia, sul web è scoppiato il caos contro l’ex re dei paparazzi.

La conversazione privata tra Nina Moric, Fabrizio Corona e il figlio

Nina Moric ha accusato Fabrizio Corona di star minacciando suo figlio Carlos. La donna ha condiviso l’audio di una convenzione privata di famiglia. Nella prima parte della chiamata, Fabrizio ha accusato Nina di aver maltrattato Carlos, ragione per cui le avrebbe voluto spaccare la testa per farla fuori. Successivamente è partita una conversazione con il ragazzo. Quest’ultimo ha detto chiaramente a sua madre di non voler rimanere a vivere con suo padre. Il ragazzo vorrebbe tornare a casa da Nina dato che con lei è una persona migliore.

Il giovane ha accusato suo padre di rappresentare il male, per questo motivo non dovrebbe più frequentarlo. Da quando sta con lui, Carlos ha detto di sentirsi più cattivo. La Moric durante la conversazione è scoppiata in lacrime ed ha chiesto a suo figlio se suo padre lo minacciasse. Lui ha risposto di sì. Dopo la pubblicazione di tale contenuto, però, né Fabrizio né Carlos hanno commentato la vicenda. I due hanno continuato a pubblicare contenuti come se nulla fosse. (Continua dopo il video)

I commenti del web

Nella giornata odierna, martedì 13 ottobre, Fabrizio Corona deve anche affrontare un importante processo per cui non sta dedicando tempo alle accuse della ex Nina Moric. L’ex re dei paparazzi, infatti, ha commentato riferendosi unicamente all’evento che lo aspetta. Gli utenti del web, però, non hanno potuto fare a meno di commentare scagliandosi contro Corona.

In molti lo hanno esortato a lasciare libero suo figlio di seguire la sua strada. La maggior parte degli utenti, dunque, ha creduto alla versione dei fatti della modella. Quest’ultima, dal canto suo, ha detto che non andrà più in trasmissioni televisive a spiattellare la sua vita privata, ma si limiterà a rendere partecipi i fan di quanto le accade attraverso i social.