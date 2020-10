GF Vip: Natalia Paragoni sbotta contro Franceska Pepe in difesa del fidanzato

La fidanzata di Andrea Zelletta si è scagliata contro Franceska Pepe dopo che lei lo ha chiamato “comodino”. Ecco che cosa ha detto Natalia sui social

GF Vip: Franceska Pepe attacca Andrea Zelletta

In questa quinta edizione di Grande Fratello Vip è già successo di tutto. Molte delle cose di cui si continua a parlare sui social sono quelle liti innescate da Franceska Pepe. Quest’ultima, dallo studio nell’ultima puntata in diretta, ha creato scompiglio in Casa attaccando Matilde Brandi, Myriam Catania, Elisabetta Gregoraci e Andrea Zelletta.

L’ex tronista, in particolare, se l’è presa moltissimo con Franceska quando lei dallo studio ha urlato: “Volevo salutare il comodino, ciao comodino, ciao Andrea“. Questa frase ha fatto sbottare Andrea che ha dato Franceska della maleducata e della “sfigata”. Si è arrabbiato moltissimo trovando nella modella un comportamento assurdo. Dal nervoso e da un insieme di cose ha anche avuto uno sfogo di pianto.

Per alcuni nella Casa la reazione di Andrea è stata esagerata, soprattutto quando ha detto a Franceska: “i tuoi te ne hanno date troppo poche da piccola“. Per altri, invece, quella esagerata è la modella che continua ad istigare i concorrenti in modi del tutto assurdi e privi di senso e logica.

Natalia Paragoni sbotta contro Franceska Pepe

Quando c’è stato lo scontro tra Andrea Zelletta e Franceska Pepe i social sono insorti. Inevitabilmente Natalia Paragoni, la fidanzata di Andrea, dal suo profilo Instagram ha iniziato a sostenere il fidanzato. Inizialmente ha condiviso storie e commenti di chi lo sosteneva, poi è intervenuta personalmente.

Ha inquadrato Pupo mentre diceva a Franceska di trovarla fastidiosa e di cattivo esempio. Natalia a quel punto ha detto che il cantante finalmente stava dicendo una cosa giusta e poi si è rivolta alla modella. Prima Franceska le stava molto simpatica ma poi è caduta nel ridicolo. Come può dare del comodino ad Andrea? Inoltre, molti utenti hanno segnalato in privato a Natalia che Franceska è stata incalzata a dire quella cosa in diretta dai suoi fan di Instagram perciò “personalità zero“.

Anche Francesco Oppini, e non solo, all’interno della Casa sostengono che qualcuno spinga Franceska a fare quel personaggio, a istigare e provocare per avere popolarità e andare nelle varie trasmissioni televisive. Voi che cosa ne pensate?