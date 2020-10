Uomini e Donne puntata di oggi: caos tra Davide e Armando, Sophie scoraggiata

La puntata di oggi, mercoledì 14 ottobre, di Uomini e Donne sarà altrettanto movimentata come la precedente. Ieri, infatti, abbiamo assistito ad un durissimo scontro tra Tina e Gemma. La messa in onda si è conclusa con Armando, Davide, Lucrezia, Miriana e Federica.al centro dello studio.

Nel corso di quella odierna, dunque, vedremo cosa sarà accaduto ai protagonisti. Naturalmente, non mancheranno le discussioni e le sfuriate. Specie Davide dirà di non voler più proseguire la conoscenza di Miriana.

Spoiler puntata di oggi: scontro tra Davide, Armando e alcune corteggiatrici

Anche nella puntata di oggi di Uomini e Donne vedremo che Armando si troverà invischiato in questioni che riguardano il trono classico. Il cavaliere sta conoscendo Lucrezia, la quale era inizialmente scesa al trono classico per conoscere i due tronisti. Dopo poco, aveva deciso di corteggiare Gianluca, ma le cose non sono andate bene tra loro a causa delle avances di Armando. Quest’ultimo, però, sembra abbia riscosso l’interesse anche di un’altra dama del trono classico, ovvero, Miriana.

La ragazza sta conoscendo Davide, ma Donadei sembra non essere più interessato a conoscerla a causa del suo interesse per Incarnato. Oggi, dunque, vedremo cosa ha spinto Davide a prendere questa decisione inaspettata. Lucrezia, dal canto suo, si sta cimentando unicamente nella conoscenza di Armando e i due pare si stiano trovando parecchio bene, anche se l’interesse del cavaliere per un’altra donna potrebbe generare qualche turbamento.

Uomini e Donne, Sophie è scoraggiata

Oltre che parlare di Davide, nella puntata di oggi di Uomini e Donne si parlerà anche di Gianluca. Il ragazzo sembra non stia riscuotendo molto successo tra le corteggiatrici. In molte gli recriminano il fatto che è un po’ troppo pieno di sé e poco interessato a conoscere le ragazze presenti in studio. Diverse corteggiatrici, infatti, decideranno di andare via e smettere di corteggiarlo.

Sophie, invece, continuerà la conoscenza dei suoi corteggiatori, ma farà molta fatica a trovarsi a suo agio con qualcuno. A differenza della sua ex collega di trono, la Codegoni sembra non riuscire a trovare qualcuno di realmente interessante. La fanciulla, infatti, arriverà anche ad eliminare uno tra i suoi corteggiatori, ovvero Alessandro, in quanto lo reputa un po’ troppo appiccicoso per i suoi gusti. I due erano usciti insieme ma, a quanto pare, non è scattato nulla nella tronista per far sì che la conoscenza potesse continuare.