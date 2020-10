Matilde Brandi a rischio squalifica al GF Vip: “Fro**o”, dopo la gaffe la showgirl si autocensura (FOTO)

In queste ore sta circolando sul web un video molto interessante che riguarda Matilde Brandi e la possibile squalifica che sta rischiando al GF Vip. La showgirl ha avuto un confronto con Maria Teresa Ruta durante il quale si è lasciato scappare una parola di troppo.

Tutti i telespettatori sono, ormai, a conoscenza della rigidità del reality show nel momento in cui si pronunciano frasi poco garbate, insulti gravi, espressioni sessiste ecc. Per tale motivo, l’espressione pronunciata dalla Brandi ha generato molto clamore.

La gaffe di Matilde Brandi

Matilde Brandi potrebbe essere a rischio squalifica al GF Vip in quanto ha pronunciato la parola “fro**o”. La donna si stava chiarendo con Maria Teresa quando, improvvisamente, ha fatto un discorso in merito agli omosessuali. Nel bel mezzo del dibattito, però, alla donna è scappata una delle parole più condannate dal reality show. La stessa cosa è capitata anche a Patrizia De Blanck. Quest’ultima, però, non fu squalificata in quanto ha adoperato questo termine rivolto a se stessa e non ad un’altra persona.

La Brandi, però, non sembra trovarsi esattamente nella stessa posizione. Il filmato in questione ha fatto il giro del web e tra i primi a condividerlo è stato lo staff di Tommaso Zorzi. Sul profilo dell’influencer, infatti, è stato pubblicato il video incriminato ed è stato aggiunto anche un commento alquanto piccato. Chi gestisce il profilo del protagonista ha esortato il pubblico a non esprimere pare in merito a quanto accaduto. (Continua dopo la foto)

Nuova squalifica al GF Vip

Secondo il punto di vista dello staff del concorrente, dunque, spetterà alla produzione del GF Vip analizzare il filmato inerente Matilde Brandi e disporre la squalifica nel caso in cui sia ritenuto opportuno. Ad onor del vero, c’è da dire che la donna si è immediatamente resa conto della gaffe, sta di fatto che dopo aver pronunciato tale parola si è tappata la bocca. Lei stessa ha detto che questo termine non si utilizza mai, ma le è sfuggito.

A commentare l’accaduto è stata anche Deianira, la quale ha accusato Matilde di essere una donna davvero perfida. A suo avviso, infatti, è una grande stratega e manipolatrice, che si è fatta molte amicizie in casa solo per restare al suo interno quanto più tempo a lungo possibile. Adesso non ci resta che attendere per vedere che decisione prenderanno gli autori del programma.