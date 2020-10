Adua Del Vesco e Morra parlano dell’outing e lui fa una rivelazione: “La Ruta mi chiama Massimiliana”

L’inaspettata confessione di Morra

Dopo tre settimane di pressione mediatica su Massimiliano Morra e Adua Del Vesco, stranamente lunedì scorso Alfonso Signorini non li ha nemmeno menzionati. Ricordiamo che in un primo momento i due attori sono stati al centro dell’attenzione per l’AresGate e successivamente per la loro finta storia d’amore. Tuttavia, nel pomeriggio di martedì sono stati i diretti interessati a riprendere l’argomento parlando di gay e di relazioni fittizie.

La ragazza messinese ha asserito che sentiva il bisogno di liberarsi e che non poteva più prendere in giro tutti i suoi fan e soprattutto le sue amiche. Ma a lasciare tutti senza parole è stato l’ex Mister Italia, dicendo che Maria Teresa l’ha chiamato più volte ‘Massimiliana’, facendo arrabbiare moltissimo colei che si faceva spacciare per la fidanzata.

Confronto tra Adua e Massimiliano

Massimiliano Morra e Adua Del Vesco hanno avuto un nuovo confronto all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. Ad un certo punto l’attrice siciliana ha detto: “Prendere in giro le persone lo trovo scorretto. L’ho fatto per me stessa, ma anche per gli altri… Sarebbe stato peggio continuare a mentire e dire ancora che siamo stati insieme 2 anni o 3″.

La giovane da ora in poi vuole prendersi le sue responsabilità e il fatto che ora diranno che fa le fiction anche nella vita. “Non l’ho fatto prima, ma lo faccio adesso. La cosa che mi ha spronato è stato il messaggio di Gabriel. Lui che ha detto che la storia non era vera mi ha fatto capire che dovevo parlare”, ha tuonato la messinese.

Maria Teresa Ruta ha chiamata ‘Massimiliana’ Morra?

Adua rivolgendosi a Massimiliano ha detto che lei spesso si è presa le sue colpe e da ora in poi gli ha consigliato di non giustificarsi con nessuno. “Non è vera quindi perché devo arrabbiarmi? Se non è la verità non posso mica incavolarmi, non sono gay. Andrea mi ha detto che lui si sarebbe molto arrabbiato, io invece sono rimasto solo basito”, ha asserito l’attore napoletano. Ad un certo punto, però, quest’ultimo dice alla Del Vesco che in casa qualcuno lo chiama ‘Massimiliana’.

Ovviamente lei ha voluto sapere l’autrice di questo appellativo e Morra glielo ha confidato: Maria Teresa Ruta. “No ora mi inca**o io qui. Ma stai scherzando? Come si permette a dire queste cose? Poi sono io la str**za? Questa cosa ha toccato anche me. Questa roba è assolutamente fuori luogo, sono battute di cattivo gusto”, ha sbottato la professionista sicula. In realtà le cose sono andate diversamente, infatti la Ruta ha chiamato ‘Massimiliana’ Stefania Orlando perché un giorno ha fumato molto come lui. Ecco il video: