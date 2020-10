Tommaso Zorzi smaschera Matilde Brandi, poi sbotta: “Per me sei falsa e mi stai sul ca**o…” (VIDEO)

Matilde Brandi e Tommaso Zorzi non si sopportano al GF Vip 5

E’ palese che tra Matilde Brandi e Tommaso Zorzi non c’è nessun feeling. Infatti, i due inquilini della casa del Grande Fratello Vip 5 più volte hanno avuto degli scontri, anche durante la diretta su Canale 5. Dopo il rimprovero che la ballerina gli ha fatto un paio di settimane fa, sembra che tra i due la situazione si fosse normalizzata, ma a quanto pare il pubblico si era solo illuso.

Nella giornata di martedì l’ex di Iconize e l’ex protagonista del Bagaglino hanno avuto un nuovo confronto e lui senza giri di parole le ha detto che gli sta sul cavolo e la reputa una donna falsa. Ma andiamo con ordine.

Confronto tra l’influencer e la ballerina

Nella giornata di martedì Tommaso Zorzi si è avvicinato a Matilde Brandi per chiarire alcuni aspetti. L’influencer guardandola in faccia le ha detto che quando si rivolge a lui ha sempre quel tono acido e le arriva falsa. A quel punto la diretta interessata ha replicato così: “Ma no, diciamo che non trovo nel tuo atteggiamento, un, cioè, non trovo un mio. Alla fine mi fai ridere quando fai le imitazione, poi in altri momenti… Ma io invece ti sto sul cavolo?”.

Ma la giustificazione della ballerina, che in settimana ha avuto uno scontro con la Ruta, non ha per niente convinto Zorzi che ha replicato in questo modo: “Se mi stai sul c***o? Sì, te lo dico sinceramente. A me non arrivi limpida e vera. Poi ripeti sempre che sei vera e se lo sei non devi ripeterlo”. In pratica i due gieffini hanno avuto un nuovo scontro per quello che è accaduto un paio di settimane fa, ovvero quando Adua disse a lei e alla Mello che Massimiliano Morra è gay. (Continua dopo il video)

#GFVIP

Tommaso Zorzi ha già capito tutto di Matilde senza nemmeno aver mai sentito queste parole. pic.twitter.com/flhd5Q0Epv — LaKartina con la K (@CartinaLa) October 13, 2020

Tommaso Zorzi dà della falsa a Matilde Brandi

La discussione nella casa del GF Vip 5 è durata a lungo e Tommaso Zorzi ha più volte detto a Matilde Brandi che per lui è falsa e che sicuramente non si sopportano a vicenda. Lei ha negato ma in realtà è ben diversa.

Infatti, qualche ora prima che parlasse con l’influencer, la ballerina ad altri inquilini ha detto: “Lui sta con Guenda e Maria Teresa perché loro gli permettono di essere quello che è…Con le battutine, le sfilate, dai…“. Mentre giorni prima la stessa riferendosi ha Zorzi ha dichiarato: “Io non sbaglio mai. Ci sarà un motivo perché a me a pelle non mi è mai piaciuto”.