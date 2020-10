Patrizia De Blanck, la confessione al Grande Fratello Vip 5: “Ho perso il bambino”

GF Vip 5: la confessione inattesa di Patrizia De Blanck

Nel tardo pomeriggio di martedì Patrizia De Blanck ha intrattenuto le inquiline della casa del Grande Fratello Vip 5, ma anche i telespettatori, raccontando le sue relazioni sentimentali avute in passato. Ad un tratto, però, la nobile ha confessato qualcosa di inaspettato che nessuno ne era a conoscenza.

Nel frattempo Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque si è collegata con la casa mentre la contessa stava di quello che era accaduto con suo marito. Ad un certo punto, però, la donna ha confessato di aver perso un bambino. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa ha confessato la donna che non ha smesso dia vere un linguaggio scurrile.

Barbara D’Urso si collega con la casa del Grande Fratello Vip 5

All’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 si stava delle relazioni sentimentali e presunti fidanzati della contessa Patrizia De Blanck. Ovviamente quest’ultima ne stava discutendo con gran parte delle inquiline del reality show Mediaset. Ad un certo punto, nella seconda parte di Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso ha voluto a spulciare come al suo solito nell’appartamento più spiato d’Italia per capire cosa stesse accadendo.

La conduttrice napoletana, osservando con la coda dell’occhio un primo piano della nobile, ha chiesto alla regia di aumentare l’audio, incuriosita da quello che la concorrente del GF Vip 5 stesse dicendo alle compagne d’avventura.

Patrizia De Blanck anni fa ha perso un bambino: la confessione al GF Vip 5

E proprio in quell’istante, però, è arrivata la confessione inattesa di Patrizia De Blanck, lasciando senza parole la stessa Barbara D’Urso e gli ospiti seduti nel salotto di Pomeriggio Cinque e ovviamente anche il pubblico da casa.

“Mi son girate talmente le pal*e che mi ricordo, eravamo a cena, ed io feci di corsa tutta la salita… e ho perso il bambino. Mi hanno fatto il raschiamento e l’ho perso. Mi aveva fatto questa iniezione per farmelo tenere che sono andate avanti un anno, senza più avere le mie cose. Può darsi pure non mi venissero, se non che poi sono tornate“, ha dichiarato la madre della contessina Giada. Affermazioni che hanno lasciato di sasso Lady Cologno che di certo non si aspettava che la De Blanck confessasse quel trascorso doloroso al GF Vip 5.