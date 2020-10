DayDreamer, la triste confessione di Can Yaman: “Non mi è andata bene…”

Can Yaman e il successo con DayDremer – Le Ali del Sogno

Qualche settimana fa Can Yaman ha fatto felici molte fan italiane perché è stato ospite a Verissimo e C’è Posta per Te, la cui sorpresa vedremo a gennaio. Nel frattempo il protagonista maschile di DayDremer – Le Ali del Sogno ha rilasciato alcune interviste a magazine del nostro Paese, come il periodico Chi e DiPiù Tv. Tanti credono che la vita sentimentale del bel 30enne turco sia serena e felice.

Purtroppo non è così, infatti il suo trascorso non è fatto tutto di rose e fiori. Il ragazzo, infatti, ha dichiarato che la sfera amorosa non combacia con quella vissuta da Can Divit, l’affascinante fotografo della serie tv di Canale 5. “Dal punto di vista sentimentale non mi è andata poi tanto bene fino ad oggi”, ha dichiarato Yaman che nel salotto di Silvia Toffanin ha asserito che al momento è single.

Il 30enne turco tradito dalla fidanzata

Chi segue Can Yaman sa perfettamente che l’attore turco è particolarmente riservato sulla sua vita privata. Nonostante sia restio nel parlarne, grazie al successo strepitoso che sta ottenendo nel nostro Paese con DayDreamer – Le Ali del Sogno, il 30enne è costretto a rispondere a dei quesiti posti da giornalisti e conduttori. In particolare, qualche giorno fa, ospite a Verissimo, il ragazzo si è concesso a numerose interviste. Purtroppo tre anni fa è stato tradito dalla sua ex fidanzata, ossia la modella Bestemsu Ozdemir.

Parlando col giornalista del magazine DiPiù Tv Can ha confessato che i due erano perfino andati a convivere. Successivamente lui è venuto a conoscenza del tradimento. Poi parlando dello sceneggiato di Canale 5, Yaman ha asserito: “Mi ha consacrato definitivamente. E mi ha fatto conoscere un po’ dappertutto”.

Can Yaman legato all’Italia

Il pubblico di Canale 5 aveva già avuto modo di conoscere Can Yaman con lo sceneggiato turco Bitter Sweet – Ingredienti d’amore che lo aveva visto protagonista insieme alla collega Ozge Gurel. Ma il grande successo è giunto con DayDreamer -Le Ali del Sogno, che continua ad essere trasmessa nel fine settimana di Canale 5.

Nonostante Yaman viene richiesto da vari Paese, il 30enne è colpito dai fan di casa nostra: “Il calore che ricevo ogni volta che vengo in Italia non lo ricevo in nessun’altra parte del mondo. L’affetto degli italiani è fantastico, indescrivibile”.