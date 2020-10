Uomini e Donne, Ida Platano dimentica Riccardo Guarnieri con un altro: avvistata con un 45enne

Ida Platano si sta frequentando con un 45enne? La segnalazione

Per qualche anno Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno appassionato il pubblico di Uomini e Donne con la loro storia d’amore fatta da continui tira e molla. In tanti speravano che la coppia nata al Trono over prima o poi convolasse a nozze, ma purtroppo non è stato così. Infatti la scorsa estate la parrucchiera bresciana e il personal trainer pugliese si sono lasciati definitivamente. Ma nelle ultime ore l’ex dama del parterre senior è tornata a far parlare di sé per una segnalazione tirata fuori da Amedeo Venza.

Sul suo account Instagram, il noto influencer ha confessato che qualche sera fa la cara amica di Gemma Galgani è stata avvistata con un uomo in una pizzeria. Stando alle dichiarazioni del ragazzo, il soggetto in questione potrebbe avere intorno ai 45 anni. Inoltre, secondo Venza, i diretti interessati sembravano molto complici e intimi.

Secondo Amedeo Venza, Ida e Riccardo non si metteranno più insieme

Attraverso delle Stories su Instagram, Amedeo Venza ha confessato anche che difficilmente Ida Platano e Riccardo Guarnieri potrebbero tornare insieme. Infatti il noto influencer ha praticamente gelato i fan dell’ex coppia che speravano in un ritorno di fiamma: “Storia ormai definitivamente chiusa tra Riccardo e Ida di Uomini e Donne…Anche perché ormai lei pare aver trovato un nuovo amore…”.

L’ex dama del parterre senior di Uomini e Donne avrà davvero dimentica l’uomo con cui ha convissuto qualche tempo? Ricordiamo che di recente il personal trainer pugliese è stato aspramente criticato da Giovanni Longobardiche lo considera una ‘prima donna’.

Ida Platano e l’amicizia con Gemma Galgani

A quanto pare non c’è nessuna possibilità di rivedere di nuovo insieme Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Mentre l’amicizia della parrucchiera bresciana e Gemma Galgani va a gonfie vele. Nonostante le due sono lontane, la prima a Brescia e la seconda a Roma, l’ex dama nelle ultime ore ha dedicato un post su Instagram proprio a colei che da nove mesi ha lasciato Torino.

In un primo momento ha condiviso una clip tra le sue Storie di IG nella quale si mostra insieme a Gems. Poi ha accompagnato i video con la seguente didascalia: “Ti voglio tanto bene…Ci sono e ci sarò sempre per te…”.