Massimiliano Morra gay? La madre e la fidanzata sbottano contro Adua: “Povera santa infelice…”

Parlano la madre e la fidanzata di Massimiliano Morra

Qualche settimana fa all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 Adua Del Vesco ha lasciato intendere parlando con Matilde Brandi e Dayane Mello ha fatto intendere che Massimiliano Morra fosse gay. Una voce che successivamente durante una puntata su Canale 5 è stata seccamente smentita dl diretto interessato.

Dopo aver sollevato un polverone, la madre e la fidanzata del professionista napoletano hanno deciso di intervenire. Le due donne hanno preso la parola in merito alla vicenda smentendo l’attrice messinese che per anni ha finto di aver avuto una storia d’amore con Gabriel Garko e con lo stesso Morra. Andiamo a vedere cosa hanno dichiarato entrambe.

La madre di Massimiliano Morra nega che il figlio è gay

Anche se Massimiliano Morra abbia seccamente smentito di essere gay, dopo l’outing della sua finta ex Adua Del Vesco, sono tante le testimonianze da parte di terzi che attestano l’omosessualità del concorrente del Grande Fratello Vip 5. L’ultimo in ordine di tempo Lele Mora a Live Non è la D’Urso dove ha confessato che l’attore è stato fidanzato con un noto produttore. Ma a smentire il tutto ci ha pensato la madre e la fidanzata Dalila Mucedero.

Il genitore del napoletano ha asserito che le voci sulla sessualità del figlio avrebbero iniziato a circolare fin da quando è riuscito a vincere il concorso Il più bello d’Italia. “Non ha bisogno di sottolineare la sua eterosessualità. Trovo assurdo che nel 2020 si facciano discorsi così discriminatori”, ha detto la mamma del gieffino.

Dalila Mucedero contro Adua Del Vesco: lo sfogo

Oltre alla madre, anche la fidanzata Dalila Mucedero ha voluto dire la sua. Infatti, giorni fa la ragazza ha condiviso un post sul suo account Instagram prendendosela direttamente con Adua Del Vesco, con la quale ha finto due anni di essere fidanzati.

“Ma quale gay? Dopo due anni che stiamo insieme dovrei saperlo e vi assicuro che non è così. Su lei che posso dire? Il tempo dà sempre le risposte e mette a posto i tasselli. Ho già parlato di lei in un post definendola “povera santa infelice”: ho già detto tutto”, ha ribadito la giovane che di recente ha fatto una sorpresa a Morra nella casa del Grande Fratello Vip 5.