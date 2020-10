Alfonso Signorini svela: ‘Franceska Pepe è stata lasciata dal fidanzato ricco perchè spendeva troppo’

Il conduttore di Grande Fratello Vip è tornato a parlare della modella, la concorrente più discussa di questa edizione. Ecco che cosa ha saputo sul suo passato

GF Vip: Alfonso Signorini parla di Franceska Pepe

Una delle concorrenti di questa quinta edizione di Grande Fratello Vip che ha fatto e continua a far discutere è sicuramente Franceska Pepe. La modella, accusata da Vittorio Sgarbi di averci provato con lui e di esserci stata per un momento intimo di pochi minuti, ha scombussolato le dinamiche del reality. Infatti, appena è entrata ha cominciato a provocare e a litigare con tutti.

Lo stesso Alfonso Signorini ha perso la pazienza con lei durante una puntata in diretta e le ha urlato di essere una grandissima maleducata. Anche adesso che Franceska è stata eliminata dal gioco continua a scaldare gli animi all’interno della Casa. Con un paio di interventi nella scorsa puntata dallo studio ha creato molto scompiglio.

Il conduttore aveva già detto di lei che al provino gli aveva detto di non saper fare nulla, anzi, di saper spendere i soldi degli altri. Per questa risposta Alfonso ha deciso di volerla assolutamente come una concorrente. Qualche ora fa, però, è tornato a parlare di lei, svelando qualcosa del suo passato.

Franceska Pepe: ‘È stata lasciata dal fidanzato perchè spendeva troppo’

Alfonso Signorini ha parlato di nuovo di Franceska Pepe in diretta su Casa Chi e ha svelato che lei ha vissuto molto tempo a Dubai perchè era fidanzata con un americano molto ricco. Dopo un anno, però, lui l’ha letteralmente cacciata perchè spendeva troppo. Lei stessa gli ha confermato che passava i giorni ad andare a fare shopping con la carta di credito di lui.

Il conduttore ha anche ammesso che secondo lui c’era bisogno di un personaggio come lei in tv. È qualcosa a cui il pubblico non è abituato. In questi tempi del politicamente corretto avere lei che “ti spiazza con delle sciabolate è qualcosa che disarma“. Secondo lui è interessante avere una persona che provoca in modo mai scontato. Alfonso, però, ha anche precisato che non sa quanto ci sia di vero in lei.

Infatti, dal web e dalla Casa si pensa che ci sia qualcuno dietro Franceska che le consiglia che cosa dire e che cosa fare per far parlare di lei intere puntate. Voi che cosa ne pensate?