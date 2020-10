Reginaldo, l’imbarazzante confessione: “Elisabetta Canalis? Ero il suo stallone…”

La carriera sportiva di Reginaldo

Il noto calciatore brasiliano Reginaldo ha avuto una brillante carriera nel nostro Pese. Infatti, prima di finire in Serie C col Catania Calcio, l’attaccante ha giocato in quadre di prima Lega come la Fiorentina.

Di recente, il Ferreira da Silva è tornato al centro dell’attenzione per le sue confessioni riguardando la sua storia d’amore con Elisabetta Canalis. Una relazione sentimentale risalente ai primi anni 2000. Cosa ne penserà l’ex velina di Strisci la Notizia di tali dichiarazioni imbarazzanti?

Il calciatore fa delle confessioni inattese su Elisabetta Canalis

Reginaldo Ferreira da Silva in questa stagione calcistica sta giocando come attaccante in serie C col Catania. Per fortuna non è più un latin lover come in passato, infatti da tempo è felicemente sposato con Ryana. In tanti, però, ricordano ancora la sua relazione sentimentale con l’ex velina di Striscia la Notizia, Elisabetta Canalis. Una storia che è arrivata al capolinea nei primi anni 2000. Stando alle recenti dichiarazioni del calciatore, il flirt con l’attrice sarda gli avrebbe rovinato la carriera sportiva.

Il motivo? Perché molti direttori sportivi non presero in seria considerazione le sue doti calcistiche vedendolo insieme all’attuale moglie di Brian Perri. “La love story con la Canalis ha rovinato la mia carriera anche se poi io ho dimostrato a suon di gol che non ero solo un giocatore da notti in discoteca. Visto il forte clamore mediatico, molto spesso si ricordano di me più per essere stato lo stallone della Canalis che un calciatore con quasi 500 presenze in Italia”, ha confessato lo sportivo.

Reginaldo ed Elisabetta: dal colpo di fulmine alla rottura

Reginaldo ed Elisabetta Canalis si erano conosciuti al party di compleanno di Bernardo Corradi, marito di Elena Santarelli e tra i due ci fu un vero e proprio colpo di fulmine. Aquanto pare sarebbe stata l’ex velina di Striscia la Notizia ad interrompere la storia d’amore tra enormi sofferenze. A fare mea culpa è stato lo stesso attaccante del Catania Calcio ammettendo di aver sbagliato.

“Mi prendo le mie responsabilità. E so che non potrò riconquistarla”, aveva dichiarato lo sportivo. Da qualche anno la soubrette sarda è felicemente sposata col chirurgo statunitense Brian Perri, padre della sua unica figlia Skyler Eva. I tre vivono a Los Angeles ma ogni tanto vengono in Italia per trovare la famiglia della showgirl e amici.