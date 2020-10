Alessia Marcuzzi positiva al coronavirus: le parole della conduttrice

La conduttrice non ha potuto condurre la puntata de Le Iene perché risultata positiva al coronavirus. Ecco che cosa ha detto lei stessa in diretta TV

Alessia Marcuzzi positiva al coronavirus: le sue parole

La notizia è rimbalzata in pochissimo tempo in tv e sul web: Alessia Marcuzzi ha contratto il Covid-19. Per questo all’ultimo momento è saltata la conduzione di una puntata de Le Iene. Ad annunciarlo, infatti, lo stesso Nicola Savino che in tv ha spiegato la situazione. Dopo un accertamento prima di recarsi negli studi, Alessia è risultata positiva ma non ha alcun sintomo.

Poco dopo la stessa conduttrice è intervenuta in diretta per dire che sta bene e ha spiegato come sono andate le cose. Al mattino ha saputo che un’amica della figlia Mia era positiva al Covid. Per questo, visto che ci sono stati contatti, ha deciso di fare il test rapido ed è risultata positiva. Dunque, lei e la sua famiglia dovranno affrontare un periodo di isolamento.

Nessun cambiamento per Temptation Island

Se Le Iene dovranno fare a meno di Alessia Marcuzzi per un po’ di tempo essendo un programma che va in onda in diretta, non c’è nessun cambiamento per quanto riguarda Temptation Island. Il docu-reality sulle coppie, infatti, viene registrato molto prima rispetto alla messa in onda.

Temptation Island, inoltre, si è quasi concluso, mancano solamente due puntate. Alessia, questa volta, ha condotto nel viaggio dei sentimenti sei coppie non famose. In accordo con Maria De Filippi quest’anno si è optato per questa scelta, probabilmente per non andare in contrapposizione al GF Vip.

Ci sono stati diversi imprevisti in questa edizione. Alessia è riuscita comunque a gestire tutto nel migliore dei modi. Dal falò anticipato della prima puntata di Sofia e Amedeo, allo scontro senza fine di Gennaro e Anna, per non parlare del comportamento ossessivo di Davide nei confronti di Serena.

La conduttrice ha anche condotto un falò di confronto, quello tra Antonio e Nadia. I due protagonisti non sapevano che cosa dire, come affrontarsi. Anche la coppia formata da Francesca e Salvo non è facile da gestire, improntata molto sull’aspetto fisico della relazione. Così come è difficile sostenere Speranza che sta vedendo il fidanzato Alberto andare oltre con una single. L’unica che fa divertire Alessia è Carlotta, sempre molto ironica e con la battuta pronta, che però sta soffrendo molto per Nello.