GF Vip, interviene la mamma di Adua Del Vesco: ‘Massimiliano ha sbagliato con mia figlia, ma c’è chi ha fatto peggio’, poi attacca Tommaso Zorzi

La mamma dell’attrice ha rilasciato un’intervista su tutto quello di cui la figlia ha parlato nel reality. Ecco le sue dichiarazioni

GF Vip: interviene la mamma di Adua Del Vesco

Il settimanale Chi ha raggiunto la mamma di Adua Del Vesco, concorrente controversa del Grande Fratello Vip. Infatti, Adua era molto conosciuta per aver recitato in L’Onore e il Rispetto, Furore e altre fiction per Canale 5. Ha avuto una storia con Massimiliano Morra e poi con Gabriel Garko, entrambe finte a fini di gossip.

La mamma nell’intervista ha tenuto a precisare che il vero nome di sua figlia è Rosalinda perchè quando è nata il dottore ha detto che assomigliava ad una rosa. Sin da piccola, lei voleva fare l’attrice. Per questo mamma e papà hanno fatto di tutto per accontentarla. “Non sa quanti pullman abbiamo preso da Messina a Roma in giornata per i provini, poi è arrivato il primo contratto per L’Onore e il Rispetto“, ha detto la signora sul settimanale di Alfonso Signorini.

La mamma di Adua: ‘Massimiliano ha sbagliato, ma c’è chi ha fatto peggio’

Adua si è trasferita a Roma quando aveva appena 18 anni per lavorare nella Ares Film. Come prima cosa ha informato la sua famiglia che avrebbe cambiato nome “perchè si usa così“. Ma da quel momento i suoi occhi si sono spenti sempre di più. La mamma ha visto tanta sofferenza in lei anche se non ha mai chiesto nulla fino ad arrivare all’anoressia.

“L’abbiamo presa per i capelli“, ha detto la mamma prima di raccontare un aneddoto. Lei e la figlia dormivano insieme nel periodo più grave e una notte si è svegliata di colpo sentendo che Adua non respirava più. Poi è andato tutto bene, ma è passato appena un anno da quando ne è uscita e la mamma è ancora molto preoccupata per lei.

La signora non ha voluto entrare nelle dinamiche delle relazioni con Gabriel Garko e Massimiliano Morra anche se ha confessato che quando Adua ha scoperto che c’era anche lui non voleva più partecipare al reality. La mamma non avrebbe voluto che lei partecipasse perchè Massimiliano ha sbagliato nei suoi confronti, ma ha anche ammesso che c’è chi le ha fatto peggio, come Tommaso Zorzi.

Adua l’ha chiamata dopo la conversazione in albergo con lui e le ha detto: “Mamma, Tommaso voleva sapere se Massimiliano è gay, ma io non sapevo cosa dire“. Quindi per lei è stato l’influencer a strappare quella parola dalla bocca di Adua, anche se Adua ha fatto i suoi errori.