Eleonora Daniele si scusa in diretta con Chiara Ferragni e a Fedez: “Sono stata vittima di bullismo” (VIDEO)

Eleonora Daniele critica Chiara Ferragni e Fedez

Martedì mattina Eleonora Daniele nel suo programma Storie Italiane ha avuto un attacco ingiustificato e senza senso nei confronti di Chiara Ferragni e di conseguenza anche verso Fedez. La padrona di casa della trasmissione di Rai Uno, durante il collegamento con Simona Ventura, si è chiesta più volte se la nota influencer cremonese abbia davvero usato i suoi canali social dove è seguita da milioni di follower per rendersi utile durante il periodo di lockdown e in tutta l’emergenza sanitaria che è ancora in corso.

SuperSimo, in collegamento, si è immediatamente schierata dalla parte della fashion blogger, ricordando l’impegno di quest’ultima e del rapper milanese nella raccolta fondi con un totale di ben quattro milioni di euro.

La conduttrice attaccata dal popolo del web

Nonostante Simona Ventura le ha fatto capire di aver detto una castroneria in diretta e in una televisione di Stato, Eleonora Daniele ha ribadito che la raccolta fondi è stata fatta a marzo ed aprile quando l’Italia era in piena quarantena. Affermando anche che negli ultimi mesi i Ferragnez non avrebbero dato molti messaggi legati al tema del Coronavirus.

Affermazioni forti che hanno costretto Chiara Ferragni che Fedez a replicare duramente sui loro canali social. Ovviamente la replica del rapper milanese è stata abbastanza tosta al punto che molti utenti web si sono scagliati contro l’ex concorrente del Grande Fratello. Molti di essi l’hanno accusata di aver fatto una pessima figura in diretta nazionale, quindi il giorno stesso quest’ultima si è scusata sui social e 24 ore dopo anche sul piccolo schermo.

Le scuse di Eleonora Daniele ai Ferragnez

Il giorno seguente, infatti, rendendosi conto di averla sparata grossa, Eleonora Daniele a Storie Italiane in diretta nazionale ha rivolto le sue scuse a Chiara Ferragni e a Fedez, tirando fuori il tema del bullismo.

Eccole le sue dichiarazioni: “Vorrei anzitutto parlarvi di una polemica nata sui social. L’altro giorno, parlando del documentario su Chiara Ferragni, ho dimenticato di sottolineare il suo grande impegno nel pieno della pandemia durante il lockdown. Mi sono già scusata sui social e lo faccio anche oggi in diretta, senza polemica. Lo sfogo di Fedez ha scatenato un bullismo nei miei confronti sui social di cui sono stata vittima. Sono sicura che Fedez ci aiuterà in questa battaglia contro il bullismo; è inutile dirlo, ma preciso che non ho nulla contro Fedez e Chiara a cui mando un grande abbraccio”. Arriverà la replica dei diretti interessati? Ecco il video in questione: