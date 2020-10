Stefano Sala escluso da Sanremo: ‘Sono molto arrabbiato’

Il modello ed ex gieffino ha avuto uno sfogo dopo essere stato escluso dalla competizione canora. Ecco che cosa è successo

Stefano Sala escluso da Sanremo: lo sfogo

In questi giorni è uscita la lista dei 61 cantanti che possono proseguire la loro corsa verso il palco dell’Ariston a Sanremo Giovani. Un nome su tutti ha creato molto scalpore sui social ed è quello dell’ex tronista Francesco Monte. Da Uomini e Donne, L’Isola dei Famosi, Grande Fratello Vip e un’esperienza da attore, adesso Monte vuole cimentarsi nel canto. Dopo un singolo pubblicato qualche mese fa potrebbe salire sul palco più prestigioso.

Insieme a lui anche altri nomi insospettabili hanno fatto le selezioni per la competizione canora. Uno di questi è Stefano Sala. Il modello ha partecipato alla terza edizione del Grande Fratello Vip e aveva fatto molto discutere per il suo avvicinamento a Benedetta Mazza essendo però fidanzato con Dasha. Adesso è sposato con Dasha e hanno appena avuto una bambina.

Tuttavia, l’esclusione da Sanremo Giovani ha gettato il modello nello sconforto e sui social ha avuto uno sfogo di rabbia. In un’anticipazione per Casa Chi Stefano ha detto di essere davvero molto arrabbiato per non essere in quei 61 nomi. “Avevo presentato un brano che era piaciuto molto e poi sono stato escluso, avrei preferito che mi avessero detto che la canzone faceva schifo“, ha ammesso Stefano.

La situazione con Dayane Mello

Nelle ultime settimane Stefano Sala è stato nominato più volte nella Casa del Grande Fratello Vip perchè una delle concorrenti è la sua ex fidanzata Dayane Mello con la quale ha avuto una bambina, la piccola Sofia che adesso ha 6 anni. La coppia ha voluto fortemente un figlio ma poi Sofia è stata cresciuta dalla famiglia di Stefano quando tra i due le cose non sono più andate bene.

Dayane nella Casa ha parlato molto bene di Stefano e della sua famiglia e parla continuamente della bambina. Tuttavia, da fuori sono arrivate delle accuse molto pesanti nei suoi confronti. Stefano, due anni fa, aveva già avuto modo di dire che Dayane non era stata molto presente nei primi anni di vita di Sofia.

Ebbene, anche Biagio D’Anelli, amico stretto di Stefano, ha detto pubblicamente che la modella sta mentendo perchè non ha mai voluto stare con la piccolina, nemmeno nei mesi di lockdown.