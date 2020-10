Grande Fratello Vip 5, la regia rimprovera degli inquilini: “Queste cose non si possono dire, è vietato!” (VIDEO)

La regia del GF Vip rimprovera gli inquilini

A quanto pare nella regia del Grande Fratello Vip c’è un po’ di nervosismo. Il motivo? Alcuni concorrenti della quinta edizione nella giornata di martedì si sono lasciati scapapre dei retroscena relativi al loro pernottamento in hotel prima di fare il loro ingresso nella casa di Cinecittà.

Nello specifico, mentre degli inquilini sono impegnati in cucina nel preparare la cena, la regia ha aperto l’audio all’interno dell’appartamento richiamando all’ordine i ragazzi. Per quale ragione questa censura? Una decisione che ha scatenato una serie di polemiche da parte del popolo del web.

I concorrenti parlano delle loro giornate trascorse in hotel

Chi segue le avventure dei concorrenti del Grande Fratello Vip e Nip sa perfettamente che prima di entrare nella casa più spiata d’Italia gli inquilini vengono rinchiusi in hotel per qualche giorno. Il motivo? Per essere isolati dal mondo esterno e non avere informazioni da riferire una volta dentro il reality show di Canale 5.

Si tratta di un vero e proprio distacco dalla vita reale che ai ragazzi mancherà a seconda la durata della loro permanenza nell’appartamento di Cinecittà. Proprio di questo i concorrenti stavano parlando nella giornata di martedì quando dalla regia un autore ha chiesto a diretti interessati di non parlare di queste cose. “Non interessa al pubblico sapere dell’albergo prima dell’ingresso qua dentro. Vi era stato detto: è vietato”, ha detto un collaboratore del GF Vip 5. (Continua dopo il video)

La presa di posizione del popolo del web

Ovviamente i concorrenti del Grande Fratello Vip 5 sono rimasti stupiti del richiamo da parte dell’autore. Infatti, alcuni di loro hanno cercato di capire in cosa possono aver sbagliato. Ma non è finita qui visto l’atteggiamento dello staff, hanno rimproverato la regia per aver avuto un atteggiamento esagerato nei loro confronti.

La ripresa non è passata inosservata al popolo del web che ha postato il video su Twitter e altri social iniziando ad ipotizzare cosa possono aver fatto i concorrenti durante le loro giornate in albergo. Inoltre hanno invitato la regia del reality show Mediaset di darsi una calmata. In queste quattro settimane di programmazione non è la prima volta che gli autori fanno degli annunci di questo tipo, staccando pure l’inquadratura.