Massimiliano Morra smascherato dal suo ex manager: “Mai visto con una donna…”

Parla l’ex manager di Massimiliano Morra

Sono settimane che si parla della presunta omosessualità di Massimiliano Morra. Il tutto è nato da una confidenza fatta da Adua Del Vesco fatta a Matilde Brandi e Dayane Mello. Infatti, da quel momento in poi l’attore napoletano al momento inquilini del Grande Fratello Vip 5 è finito al centro del gossip. Per scoprire la verità, il giornalista del magazine Novella 2000, Armando Sanchez, ha raggiunto l’ex manager del gieffino.

E proprio colui che curava gli interessi professionali di quest’ultimo ha confessato di non conoscere i gusti di Morra, dicendo anche di non averlo mai visto insieme a una donna in tutti gli anni di collaborazione. “Posso dirvi che io personalmente non l’ho mai visto con una donna, se non per queste storielle inventate…”, ha confidato l’uomo. Quindi, Massimiliano è davvero gay?

Il gieffino mai avvistato con una donna

Subito dopo il giornalista del settimanale diretto da Roberto Alessi ha detto al manager che da qualche giorno girano delle indiscrezioni che danno Massimiliano Morra fidanzato con Raffaele La Rocca, suo attuale manager. A quel punto il diretto interessato ha seccamente smentito tale voci, affermando senza peli sulla lingua: “Sono tutte dicerie…La questione sta diventando ridicola…Siamo stati io e Raffaele a lanciarlo nel mondo dello spettacolo…Ma stiamo scherzando?”.

Quindi, Armando Sanchez di Novella 2000 ha domandato a chi aveva di fronte se è pronto a smentire pure i rumors su sua presunta relazione con il gieffino. La risposta del diretto interessato non è tardata ad arrivare: “Se fosse stato vero non avrei avuto problemi a dirlo…”.

L’ex manager rimprovera Massimiliano Morra

Prima di concludere l’intervista per Novella 2000, l’ex manager di Massimiliano Morra ha colto l’occasione per rimproverare apertamente il concorrente del Grande Fratello Vip 5. Il motivo? Perché secondo lui sarebbe sparito nel nulla dopo tutto ciò che ha fatto per lui.

“Non mi piacciono le persone che spariscono dopo essere state aiutate nei momenti difficili…Il suo è stato un atteggiamento ignobile…”, ha confidato l’uomo al giornalista Armando Sanchez. Il conduttore del reality show condotto da Alfonso Signorini darà modo a Morra di venire a conoscenza di tale intervista dandogli la possibilità di replicare al suo ex manager? Non resta che attendere la prossima puntata prevista per venerdì sera.