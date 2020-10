Oroscopo 15 ottobre 2020: Gemelli verso una decisione, nuovi amori per Sagittario

L’Oroscopo del 15 ottobre esorta i Gemelli a prendere una decisione. I Bilancia sono in ripresa, mentre ci sono nuovi amori in vista per Sagittario

Previsioni 15 ottobre da Ariete a Vergine

Ariete. In questo momento potreste essere tentati dal prendere decisioni con un po’ di fretta. Siete impazienti di coronare un sogno, oppure di portare a compimento un progetto. Cercate di non trascurare i piccoli dettagli. Anche in campo sentimentale, il partner potrebbe sentire delle mancanze.

Toro. Se fino a questo momento avete preferito mantenere un basso profilo per quanto riguarda il lavoro, d’ora in avanti dovrete esporvi un po’ in più. Il momento è propizio per quanto riguarda le promozioni e i salti di qualità. In amore, invece, sembra sia giunto il momento di dare una svolta.

Gemelli. L’Oroscopo del 15 ottobre vi consiglia di prendere delle decisioni. Sia in campo affettivo, sia in campo professionale sarete chiamati ad esporvi e non potrete tirarvi indietro. Non nascondetevi dietro un dito e approfittate di questo momento per fare dei chiarimenti.

Cancro. Questo non è il momento giusto per discutere con il partner. Se ci sono dei problemi rimandate a tempi migliori i chiarimenti. Sul lavoro potrebbero arrivare delle novità. Se siete alla ricerca di un cambiamento e siete stanchi di fare sempre le stesse cose, dovreste attivarvi.

Leone. Momento di grandi emozioni per quanto riguarda i nati sotto questo segno. Se siete single uscite il più possibile in quanto sono favoriti i nuovi incontri. In campo lavorativo, invece, è in arrivo una ventata di novità. Non trascurate ciò che avete, ma non smettete mai di guardarvi attorno.

Vergine. In questo periodo siete molto conservatori. Non vi sentite molto pronti ad affrontare cambiamenti importanti né, tanto meno, a stravolgere drasticamente la vostra vita. Se nei vostri progetti futuri è presente un trasloco, valutate con attenzione il posto in cui andrete.

Oroscopo fino a Pesci

Bilancia. Prestate attenzione sul lavoro in quanto nella giornata odierna potrebbero esserci delle pressioni provenienti dall’esterno. Il modo migliore per uscire indenni da questo transito è quello di mantenere la calma. Sentite il bisogno di un cambiamento, specie per quanto riguarda la sfera affettiva.

Scorpione. Fase di grande miglioramento per quanto riguarda il lavoro. Chi ha avuto dei problemi nell’ultimo periodo, d’ora in avanti potrà rifarsi. In campo sentimentale, invece, si avvicina un fine settimana di fuoco e fiamme. Giornata ideale per un chiarimento, anche se si tratta di amici o parenti.

Sagittario. Nuovi amori all’orizzonte. I nati sotto questo segno attraverseranno dei giorni molto interessanti per quanto riguarda i sentimenti. Dal punto di vista professionale, invece, ci sono molte cose che non tollerate. Ad ogni modo, non prendete decisioni affrettate.

Capricorno. L’Oroscopo di oggi vi informa che sarà una giornata alquanto movimentata. Non mancheranno piccoli imprevisti sul lavoro, che contribuiranno a rendervi particolarmente agitati. In campo sentimentale, invece, è giunto il momento di fare una scelta. Se avete un piede in due scarpe, è ora che prendiate una posizione.

Acquario. Questo è il tempo di dedicarvi solamente alle cose che vi piacciono e vi fanno stare bene. Cancellate dalla vostra vita tutto ciò che vi provoca dolore, anche se si tratta di persone. In campo professionale bisogna stringere la cinghia. Non lasciatevi andare a spese di troppo.

Pesci. Dopo le batoste ricevute in passato siete stanchi di accontentarvi. Se non vi sentite appagati dal punto di vista sentimentale, lasciate perdere. Per quanto riguarda il lavoro, invece, si va verso un miglioramento, ma graduale. Valutate attentamente una nuova proposta.