Nina Moric denuncia Fabrizio Corona, l’avvocato “Carlos chiamava di nascosto per chiedere aiuto” (FOTO)

Nina Moric ha pubblicato una Instagram Storie in cui ha spiegato che il suo avvocato ha provveduto a sporgere denuncia contro Fabrizio Corona. Il legale è intervenuto personalmente per chiarire la vicenda.

Stando a quanto emerso, la showgirl ha denunciato il suo ex per aver ricattato e minacciato sia lei sia suo figlio Carlos. Questa, dunque, sembra essere l’ennesima goccia che va ad aggiungersi al vaso, già alquanto colmo, di questioni legali in sospeso dell’ex re dei paparazzi.

L’intervento dell’avvocato di Nina Moric

Continua la guerra tra Nina Moric e Fabrizio Corona, stavolta si è arrivati addirittura alla denuncia. In questi giorni, la modella aveva pubblicato dei contenuti alquanto compromettenti contro il suo ex dai quali si evinceva che l’ex paparazzo stesse minacciando suo figlio. Dopo tali accuse, Fabrizio e Carlos sono intervenuti sui social per chiarire la questione. Il ragazzo ha ammesso di aver parlato male di suo padre durante la telefonata con Nina, ma ha detto di non aver mai pensato davvero quelle cose.

Ad ogni modo, adesso è intervenuto anche l’avvocato della Moric, il quale ha aggiunto ulteriori dettagli a questa intricata vicenda. Il legale ha spiegato di aver provveduto a sporgere denuncia contro l’ex paparazzo. Secondo la versione dei fatti della sua assistita, l’uomo si sarebbe reso protagonista di comportamenti insani nei confronti sia della sua ex moglie sia verso il figlio. (Continua dopo la foto)

La denuncia contro Fabrizio Corona

Nello specifico, l’avvocato ha detto che Nina avrebbe ricevuto delle chiamate segrete da parte di Carlos in cui il ragazzo avrebbe confessato di essere maltrattato da suo padre. Nello specifico, pare si sia trattato di vere richieste d’aiuto da parte del ragazzo. Per tale motivo, Nina Moric ha provveduto a sporgere denuncia contro Fabrizio Corona e si augura che la giustizia faccia il suo corso.

L’ex della donna, dal canto suo, non sembra essere intimorito dalla decisione della donna. Il protagonista, infatti, non è più intervenuto sulla questione. I contenuti che sta pubblicando sui social fanno riferimento ad argomenti di tutt’altro genere. Nello specifico, in queste ore ha condiviso una IG Storie in cui ha mostrato un termometro che segna 38 gradi di temperatura. Corona, dunque, ha detto di avere la febbre ma, nonostante questo, sta continuando a lavorare da casa e a fare tutto ciò che ha sempre fatto.