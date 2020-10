Uomini e Donne spoiler puntata odierna: ennesima delusione per Gemma, la debolezza di Gianluca

Nella puntata odierna di Uomini e Donne vedremo che Gemma Galgani occuperà di nuovo la scena. La donna siederà al centro dello studio ancora una volta per raccontare come stia procedendo la sua vita sentimentale.

La torinese dirà di essersi trovata molto bene con Biagio, ma il comportamento di quest’ultimo in puntata deluderà moltissimo la dama. Anche per Gianluca sarà una messa in onda alquanto impegnativa. Il ragazzo, infatti, lascerà trapelare cose di sé molto private.

Nuova delusione per Gemma a Uomini e Donne

Gli spoiler della puntata odierna di Uomini e Donne, giovedì 15 ottobre, rivelano che Maria De Filippi mostrerà un filmato contenente uno sfogo di Gemma. Dopo la delusione ricevuta da Paolo, la dama si cimenterà nella conoscenza di Biagio. Nel video sfogo, però la protagonista comincerà a mettere in luce alcuni comportamenti che non ha gradito molto del suo interlocutore. Successivamente, la Galgani entrerà in studio e dirà di essere molto felice.

Una delle ultime esterne è andata meravigliosamente, al punto che lei e Biagio si sono scambiati anche un bacio molto passionale, forse fin troppo per i suoi gusti. L’intervento della donna, ovviamente, verrà costantemente interrotto da Tina Cipollari. Il cavaliere, però, sta conoscendo anche un’altra persona, Maria, la quale sembrerà essere la sua preferita. La donna, infatti, dirà che l’uomo sia uscito con Gemma solo come ripiego in quanto lei era impegnata.

La puntata odierna sarà difficile per Gianluca

Biagio, dal canto suo, sta conoscendo anche Aurora, donna con cui sembra essere molto a suo agio. A quanto pare, infatti, il cavaliere non sembrerà disposto a concedere alla Galgani l’esclusiva e questo genererà un forte rammarico per la protagonista. Tra le mire di Biagio, però, ci sarà anche un’altra donna, ovvero, Sabina. Con quest’ultima non ci è mai uscito ma, nel corso della puntata odierna di Uomini e Donne, vedremo che il protagonista dirà di volerla incontrare quanto prima.

Passando al trono classico, invece,. vedremo che Gianluca verrà messo a dura prova. Il giovane uscirà con una corteggiatrice il quale lo accuserà di essere un po’ troppo freddo e concentrato su se stesso. Queste affermazioni daranno spunto al tronista per parlare di una sua grande debolezza. Dato che in passato ha molto sofferto per amore, adesso fa molta fatica ad aprirsi con le donne. Questo sarebbe il motivo del suo essere così rigido talvolta.