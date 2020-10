Sara Affi Fella pubblica una foto del suo corpo post parto: “Mi ha un po’ spaventato” (FOTO)

L’ex discussa tronista di Uomini e Donne, Sara Affi Fella ha da circa una settimana dato alla luce il suo primogenito e, a distanza di così poco tempo, ha deciso di mostrare in foto il suo corpo post parto. La ragazza ha spiegato di essersi un po’ spaventata all’inizio nel vedere il suo fisico cambiare così tanto.

Con il passare del tempo, però, ha cominciato ad apprezzare ogni singolo cambiamento e, per questo motivo, ha deciso di mostrarsi senza veli su Instagram. Lei stessa ha dichiarato che non si sarebbe mai aspettata di arrivare a tanto.

La foto post parto di Sara Affi Fella

Dopo il parto, Sara Affi Fella ha deciso di mostrarsi nella totale semplicità a tutti i suoi fan. La ragazza ha mostrato una foto in cui indossa un intimo contenitivo a causa dell’aumento del peso. Nello scatto si vedono palesemente i chili di troppo accumulati dalla protagonista in tutti questi mesi. La scelta di mostrarsi senza veli è stata fatta per lanciare un messaggio positivo a tutte le neo mamme. Molte volte, infatti, dopo aver partorito si piomba nella cosiddetta depressione post partum.

Talvolta, questo stato di malessere è causato anche dalle enormi differenze che si evidenziano tra la propria vita prima di partorire e dopo. Sara ha ammesso di aver attraversato dei momenti un po’ tristi, ma nessuno di essi è stato così terribile, in quanto aveva accanto le persone giuste. Proprio in virtù di tutto questo, ha voluto mostrarsi senza filtri, sfoggiando un fisico obiettivamente imperfetto. (Continua dopo il post)

L’intervento di Francesco Fedato

La ragazza ha detto che, in un primo momento, le ha fatto paura vedersi in quel modo. Successivamente, però, Sara Affi Fella ha preso coraggio ed ha cominciato ad apprezzare ogni singolo cambiamento del suo corpo sia durante la gravidanza che post parto. Naturalmente, un ruolo fondamentale in tutta questa storia è stato rivestito dal suo compagno Francesco Fedato.

Quest’ultimo, infatti, ha commentato al di sotto del post in questione dicendo alla sua donna di essere bellissima. Successivamente, e solo se lo vorrà, la Affi Fella potrà ritornare com’era un tempo. Molti fan hanno commentato l’immagine e si son complimentati per lo splendido messaggio mandato da Sara. Altrettante persone, però, non hanno potuto fare a meno di complimentarsi anche con Francesco per l’amore e la maturità che ha dimostrato.