Gianni Sperti fa coming out a Uomini e Donne? L’opinionista parla al maschile (VIDEO)

Gianni Sperti sbotta on la dama Aurora

Come ogni pomeriggio, su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show di ideato e condotto da Maria De Filippi. Nell’appuntamento di mercoledì 14 ottobre 2020, Gianni Sperti ha fatto coming out?

Le dichiarazioni dello storico opinionista non è di certo passata inosservata ai telespettatori della rete ammiraglia Mediaset e dal popolo del web. In particolare per la pausa che l’ex marito di Paola Barale ha fatto qualche istante prima di decidere di usare un termine al maschile, anziché che una parola neutra. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto nello studio 6 dell’Elios in Roma.

L’opinionista ha fatto coming out a Uomini e Donne?

A Uomini e Donne è scattata una nuova lite tra Aurora, dama del Trono over e gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. In particolare quest’ultimo che giorni fa secondo lui sarebbe stato offerto nella sua sfera privata. Nell’appuntamento di mercoledì, stanca di litigare con l’ex ballerino, la signora si è alzata dalla sua postazione comunicando la sua intenzione di lasciare il programma di Canale 5.

E se la diretta interessata si è allontanata dallo studio, l’ex della Barale rivolgendosi a Maria De Filippi ha detto: “Si è permessa di dirmi ‘non sono come te che ti batte il cuore ogni cinque minuti‘, come se io fossi uno che ne passa tanti ogni cinque minuti, quindi è un’offesa molto pesante”. Tra passare tanti il collega di Tina Cipollari ha fatto una breve pausa, per quale ragione? (Continua dopo il video)

Gianni Sperti è tutte le volte che gli hanno chiesto se fosse gay

La scelta di Gianni Sperti di utilizzare la parola tanti al maschile e non tante per indicare una donna, oppure tante persone. Quindi, le sue parole hanno fatto credere a tantissimi telespettatori e utenti web che si sia trattato di un vero e proprio coming out spontaneo da parte dello storico opinionista di Uomini e Donne. L’indiscrezione è nata perché più volte, dopo la fine del suo matrimonio con Paola Barale, l’ex ballerino si è trovato difronte al quesito ‘sei gay?’.

Qualche giorno fa su Instagram un follower gli ha posto la stessa domanda e il diretto interessato risposto così: “Non capisco se è una domanda o un’affermazione tuttavia non capisco il senso e cosa cambierebbe. Chi scrive questo messaggio è una donna. Ma se non bisogna fare differenze tra etero e gay non dobbiamo fare differenze nemmeno tra uomo e donna perché l’ignoranza non ha sesso”.