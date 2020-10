Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi 15 ottobre 2020: batosta per Gemma, Gianluca criticato

Quarto appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Continua ad andare in onda Uomini e Donne. Ricordiamo che il popolare dating show condotto da Maria De Filippi è giunto alla 25esima edizione, ottenendo sempre dei grandi successi. I telespettatori di Canale 5 intorno alle 14. 45 avrà la possibilità di vedere il quarto appuntamento settimanale.

Anche in questo appuntamento il pubblico della rete ammiraglia Mediaset vedrà il Trono classico e il parterre senior insieme. Cosa accadrà nello studio 6 dell’Elios in Roma? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutti gli spoiler dettagliati forniti dal noto blog Il Vicolo delle News.

Maria tra Gemma e Biagio: Gianluca considerato narcisista

Le anticipazioni della puntata odierna di Uomini e Donne, dicono anche che tra Gemma Galgani e Biagio si intrometterà Maria. La dama dirà che il cavaliere quella sera avrebbe preferito realizzare una esterna con lei e non è accaduto solo perché lei era invitata ad una festa. In più la signora è rimasta delusa del fatto che le confidenze che si erano fatti, per lei particolarmente importanti, sono state riferite anche ad Aurora.

In poche parole, Biagio ballerà con Sabina, sperando di uscire con lei dopo la registrazione. Poi sarà il turno di Gianluca che ha fatto un’esterna con una ragazza mora. Quest’ultima che gli farà presente che a suo conto è narcisista. In più la corteggiatrice gli ha detto che pensa troppo a sè stesso e per questo motivo gran parte delle sue spasimanti hanno lasciato il Trono classico.

Trono over: il 26enne Sirius ha baciato Angelica, Armand rinuncerà

Gli spoiler della puntata di Uomini e Donne, in onda oggi pomeriggio svelano pure che Nicola Vivarelli il giorno prima ha dato un bacio ad Angelica. In studio, secondo le anticipazioni fornite da Il Vicolo delle News, Armando Incarnato comunicherà che vorrebbe corteggiarlo pure lui dopo l’addio di Lucrezia. Ma l’uomo si tirerà indietro quando scoprirà l’età della corteggiatrice.

La giovane, infatti, ha solo 22 anni, troppo piccola per lui anche se la ritiene molto bella. Le anticipazioni della puntata in onda il giorno seguente dicono che ci sarà in programma la sfilata. Stavolta, però, sulla passerella non ci saranno le dame bensì i cavalieri Chi vincerà?