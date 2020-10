Temptation Island falò di Alberto e Speranza, lui dice una frase che fa scatenare il web: “L’ho fatto per te” (VIDEO)

Tra le coppie più discusse di questa edizione di Temptation Island c’è, sicuramente, quella formata da Alberto e Speranza, che ieri hanno avuto il loro falò di confronto. Dopo aver portato a termine il loro percorso,la coppia ha affrontato il confronto finale, il quale si è rivelato molto intenso.

Il pubblico da casa ha commentato quanto accaduto e quasi tutti gli utenti del web si sono schierati dalla parte di lei condannando in pieno il comportamento di lui. A generare maggiore sgomento, però, sono state soprattutto delle frasi pronunciate dal ragazzo.

Il falò di Alberto e Speranza

Nel corso del falò di confronto a Temptation Island, Alberto ha ammesso a Speranza di non essere felice con lei. Il protagonista si è molto avvicinato ad una tentatrice, al punto da lasciarsi andare a romantiche effusioni alquanto spinte. La fidanzata, dal canto suo, ha osservato tutto con calma e misurazione, qualità che sono state molto apprezzate dagli utenti del web. In molti, infatti, si sono chiesti come abbia fatto la donna a rimanere così calma.

In occasione del falò finale, Speranza ha, ancora una volta, palesato il suo amore per il compagno. Lui, invece, non ha potuto negare di essersi trovato molto bene con la single ma, al contempo, si sentiva in colpa per la sua fidanzata. Ad ogni modo, ad un certo punto del confronto, il ragazzo ha parlato dei baci che si è scambiato con la tentatrice ed ha detto una frase che ha indignato il web (Clicca qui per il video)

La frase che indigna i telespettatori di Temptation Island

Al falò di confronto Alberto ha detto di aver tradito speranza a Temptation Island anche per lei. Secondo il ragazzo, infatti, un rapporto infelice non avrebbe portato assolutamente a nulla. Per tale motivo, ha reputato giusto essersi lasciato andare in quel modo perché se lui è felice potrebbe esserlo anche la sua compagna. Questa frase ha lasciato stupiti tutti i telespettatori, i quali hanno commentato la vicenda sul web.

Nel dettaglio, in molti hanno ironicamente ringraziato Alberto dicendo di essere il primo uomo in grado di far passare un tradimento come un atto di generosità. Speranza, dal canto suo, è rimasta impietrita dinanzi le parole dell’uomo che ha accanto da 16 anni ed ha detto che non avrebbe dovuto agire in questo modo. Nella puntata di martedì 20 ottobre vedremo quale sarà l’epilogo della loro storia.