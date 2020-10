Tommaso Zorzi ha un crollo al GF Vip: “Non sto bene, ho toccato il fondo” (VIDEO)

Questi non sono giorni molto facili per Tommaso Zorzi in quanto il concorrente del GF Vip ha avuto un crollo emotivo abbastanza significativo. Da un po’ di tempo l’influencer ha cominciato a perdere parte della sua esuberanza facendo spazio a grandi silenzi e momenti di solitudine.

Le persone che hanno legato maggiormente con lui, tra cui Francesco Oppini, si sono rese conto del cambiamento e lo hanno avvicinato per parlargli. In tali occasioni, il protagonista si è molto aperto ed ha detto di stare male e di avere la sensazione di aver toccato il fondo.

Il crollo emotivo di Tommaso Zorzi

In queste ore, Tommaso Zorzi ha avuto un crollo emotivo nella casa del GF Vip. Il ragazzo si è isolato in giardino e si è chiuso in un insolito silenzio. Dopo poco, è arrivato Francesco, il quale ha chiesto al coinquilino cosa gli fosse successo. L’influencer, allora, ha detto di sentirsi molto solo. Questa è una condizione che vive anche al di fuori della casa, ma adesso è diventata ancora più opprimente. Il giovane ha detto di sentire di aver toccato il fondo e di stare molto male.

Tommaso, inoltre, ha rivelato che quando smette di gridare e sbraitare vuol dire che è davvero sull’orlo del collasso emotivo. Prima che sia troppo tardi, dunque, il protagonista vorrebbe andare via. Dinanzi queste parole, però, è intervenuto Oppini, il quale ha provato a spronarlo. Nel dettaglio, il figlio di Alba Parietti ha esortato il giovane ad accantonare questi giorni un po’ malinconici e tornare quello di prima. (Clicca qui per il video)

Il supporto dei coinquilini del GF Vip

Il protagonista dello sfogo, però, non è sembrato dare credito alle parole del coinquilino, sta di fatto che ha detto di conoscersi molto bene e di sapere che quando si sente in questo modo, ormai, è troppo tardi per tornare indietro. Durante il crollo al GF Vip, Tommaso Zorzi ha fatto menzione anche di alcune difficoltà che vive al di fuori del contesto televisivo. Nello specifico, ha detto di una situazione sentimentale molto difficile.

Spesso si sente completamente isolato e questo gli provoca molto dolore. Dopo poco, il giovane ne ha parlato anche con Stefania Orlando, la quale ha provato a rincuorarlo. A dare una svolta alla situazione è stata Matilde Brandi. La donna, infatti, ha deciso di fare pace con il coinquilino per tirargli un po’ su il morale. Sarà servito?