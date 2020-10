Stefano Bettarini attacca Pierpaolo Pretelli, ci ha provato con Nicoletta: pubblicata la chat (VIDEO)

View this post on Instagram

Il talk sul #GFVIP con @stefanobettarini1 e @elenoirec STEFANO BETTARINI “Su Dayane Mello no comment (hanno avuto in passato un flirt, ndr) -e ammette- Pierpaolo Petrelli dopo ‘Temptation Island’ ha mandato un messaggio alla mia fidanzata Nicoletta. Con Andrea Damante? Dopo il #Gfvip non ci siamo più visti, perchè si perdona ma non si dimentica!”. Guardate tutta la puntata per scoprire cosa è successo tra i due!. ELENOIRE CASALEGNO (min 10:32): “Faccio molta fatica a comprendere Franceska Pepe, fa un discorso poi dice esattamente il contrario di quello che aveva detto, poi rinnega…forse ha le idee confuse!”. In collaborazione con Orogel. #gfvip #casachi #Chimagazineit