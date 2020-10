Soleil Sorge si scaglia contro Luca Onestini: ‘Ho scoperto lo sporco che faceva’

La storia tra Luca e Soleil non è finita bene e a distanza di tempo l’ex corteggiatrice ha lanciato delle accuse molto pesanti nei confronti dell’ex. Ecco che cosa ha detto sui social

Uomini e Donne: Soleil Sorge torna a parlare di Luca Onestini

Gli appassionati di Uomini e Donne ricorderanno il percorso di Luca Onestini nel programma di Maria De Filippi. Prima ha corteggiato Clarissa Marchese, poi è diventato tronista ed era indeciso tra Soleil Sorge e Giulia Latini. L’attrazione per Soleil era sempre stata molto forte e Luca non poteva che scegliere lei. Ma la loro storia è andata avanti molto poco.

Infatti, qualche mese dopo Luca ha partecipato alla seconda edizione del Grande Fratello Vip e Soleil ha deciso di lasciarlo con una lettera e iniziare una storia con il suo rivale di trono, Marco Cartasegna. Soleil ha dato molte colpe a Luca dicendo che sentiva altre, salvo poi non parlarne più.

Ma ultimamente, essendo presente come opinionista a Pomeriggio 5 e coinvolta in altre questioni, si è scontrata spesso con Raffaello Tonon, amico del cuore di Luca. Questo evidentemente ha portato Soleil ha parlare ancora dell’ex fidanzato sui social rispondendo ad una domanda che lo riguardava. Ecco qui di seguito la pungente risposta dell’ex corteggiatrice.

Soleil: ‘Ho scoperto lo sporco che faceva’

In una recente intervista Soleil aveva ammesso di non essere stata felice della sua storia con Luca Onestini. Lui preferiva concentrarsi sulla sua carriera in tv e non sembrava nemmeno tanto attratto da lei. Qualche ora fa lei è tornata a parlare di lui. Un’utente su Instagram le ha chiesto se cambierebbe quello che ha fatto a Luca Onestini.

Soleil ha scritto che tornerebbe indietro solamente per non uscire con lui nemmeno la prima volta. Poi di persona ha detto: “dici che ho fatto male a lasciarlo per aver scoperto tutto lo sporco che faceva?“. Poi ha aggiunto di aver capito che era una persona che non le sarebbe mai piaciuta e comunque si è innamorata di un’altra persona. Parole molto dure e accuse ben precise, non credete?

Nel frattempo Soleil ha anche detto che le piacerebbe affrontare l’esperienza al Grande Fratello Vip. Questo argomento era già stato affrontato da Luca due anni fa. L’ex tronista aveva detto che il motivo reale della rabbia di Soleil era appunto quello di non essere stata scelta per il reality.