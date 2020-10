Grande Fratello Vip: Tommaso Zorzi vuole abbandonare la Casa

L’influncer ha avuto una crisi molto forte nelle ultime ore e ha fatto le valigie per lasciare il reality. Diversi coinquilini sono intervenuti, ma ecco che cosa è successo

GF Vip: Tommaso Zorzi vuole abbandonare la Casa

Tommaso Zorzi è uno dei protagonisti più discussi ma anche più amati di questa edizione del Grande Fratello Vip. Lo ha dimostrato il pubblico nell’ultimo televoto flash che l’ha portato ad essere il preferito. L’influencer milanese è sempre stato protagonista delle dinamiche del reality attirando su di sè anche molte polemiche e critiche.

Tuttavia, nonostante la sua allegria e ironia, nelle ultime ore Tommaso ha avuto un crollo molto importante. È rimasto a letto tutta la mattina fino a pranzo e si è rifiutato di mettere il microfono.

Dopo l’ennesimo richiamo della produzione lui è sbottato dicendo che non possono boicottarlo in quel modo e che in un momento di crisi non deve indossare il microfono. Gli autori hanno chiuso un occhio ma la crisi è peggiorata fino alla preparazione delle valigie per lasciare la Casa.

Francesco Oppini e Stefania Orlando fermano Tommaso Zorzi

Francesco Oppini è stato il primo a confortare l’amico. Tra di loro negli ultimi giorni ci sono stati degli alti e dei bassi, ma il figlio di Alba Parietti ha fatto di tutto per capire che cosa c’era che non andava in Tommaso, ma lui si rifiutava di parlare. Allora Francesco gli ha fatto notare che è il preferito dal pubblico, che Alfonso Signorini ha una grande considerazione di lui e che non può rinunciare così.

Tommaso, però, ha ammesso di sentirsi molto solo e di avere delle mancanze e delle crisi che fatica a gestire anche a casa sua con i suoi amici, quindi in quel contesto la situazione è molto critica. Lui si è definito un “pazzo esaurito” che ha bisogno di andare via perchè “completamente a pezzi”. Il ragazzo aveva già manifestato la volontà di andare via la settimana scorsa anche se per motivi diversi.

Francesco gli ha dato molto sostegno fino a chiedergli di andare a parlare con gli autori insieme, mentre Stefania Orlando è scoppiata a piangere impedendo all’amico di lasciarla da sola. La donna ha detto che non gli avrebbe mai permesso di attraversare la porta rossa. Che cosa deciderà di fare alla fine Tommaso Zorzi?