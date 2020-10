GF Vip, la fidanzata di Francesco Oppini contro Dayane Mello: ‘Sirena tentatrice’

Cristina Tomasini ha commentato l’interesse che Dayane Mello nutre nei confronti del suo fidanzato nella Casa del Grande Fratello Vip. Ecco le sue dichiarazioni

GF Vip: Dayane Mello continua a corteggiare Francesco Oppini

Dayane Mello ha confessato di provare un interesse particolare per Francesco Oppini nella Casa del Grande Fratello Vip. In confessionale con Alfonso Signorini, inoltre, la modella ha anche detto che lui aveva fatto dei passi importanti verso di lei facendo credere che stesse nascendo qualcosa. Su insistenza di Alba Parietti, Francesco è stato messo al corrente di queste cose e ha negato.

Lui ha detto di essersi affezionato molto a Dayane ma come amica e che lui è innamoratissimo e felice con la sua fidanzata Cristina. Ne parla spesso e l’argomento sembra essere chiuso. Sembra perchè chi segue la diretta su Mediaset Extra si sarà accorto che in realtà Dayane sta continuando ad essere molto vicina a Francesco con atteggiamenti equivocabili.

Parla la fidanzata Cristina: ‘Dayane è una sirena tentatrice, ma lui…

Francesco e Cristina hanno una storia da un anno e mezzo ma entrambi stanno vivendo un amore assoluto. Lei piace molto anche ad Alba Parietti che spinge perchè i due vivano insieme e magari inizino a pensare anche ad un bambino. Lui in diretta ha detto più volte che Cristina è unica, diversa dalle altre, qualcosa che non si trova in giro.

Ebbene, Cristina ha rilasciato un’intervista a Novella 2000 parlando della situazione che vede coinvolto il suo fidanzato con Dayane che continua a stuzzicarlo. La ragazza ha detto che è molto fiera del comportamento di Francesco perchè è stato inserito in una situazione scomoda, in cui non era ad armi pari perchè inconsapevole delle vere intenzioni della modella.

Quando Dayane ha ammesso di essere interessata a Francesco, Cristina è rimasta molto spiazzata. Per la modella farà parte delle dinamiche di un reality, ma per lei non si sta parlando di dinamiche e nemmeno di concorrenti di reality.

Si sta parlando dell’uomo che ama con il quale vuole creare una famiglia. Al momento non vuole intervenire nel programma ma non avrebbe mai pensato “che gli avrebbero messo sulla sua rotta una sirena tentatrice per farlo abbattere sugli scogli“.