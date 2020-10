Oroscopo 16 ottobre 2020: novità sul lavoro per molti segni, cautela per Leone

Le previsioni dell’Oroscopo del 16 ottobre rivelano che molti segni si troveranno dinanzi delle interessanti novità sul lavoro. I Leone, invece, devono prestare attenzione alle finanze

Previsioni 16 ottobre da Ariete a Vergine

Ariete. Migliora la situazione per quanto riguarda l’amore. Se avete avuto delle divergenze, in questo periodo potrete recuperare. Anche dal punto di vista lavorativo si va verso un graduale miglioramento delle vostre condizioni. Questo vi farà sentire molto più sereni e appagati.

Toro. Oggi siete un po’ stralunati, pertanto, è meglio se evitate di prendere decisioni importanti o di cimentarvi in attività che richiedono un po’ troppa attenzione. Cercate di essere meno cinici. Questo vostro modo di agire così diretto potrebbe far nascere delle incomprensioni.

Gemelli. Momento un po’ complesso per quanto riguarda i sentimenti. In questo periodo vi sentite un po’ incompresi e poco apprezzati. Prima di sollevare un polverone valutate attentamente la situazione e cercate di essere un po’ più flessibili. Nel lavoro ci vuole maggiore impegno.

Cancro. L’Oroscopo del 16 ottobre vi anticipa che sta per cominciare un periodo un po’ teso. Vi sentite agitati per qualcosa e non riuscite a rilassarvi. Questo potrebbe compromettere le relazioni di coppia, specie se in crisi. Sul lavoro ci sono delle scelte da fare, anche abbastanza impegnative.

Leone. L’amore va alla grande per le coppie già ampiamente collaudate. Per quanto riguarda quelle un po’ più incerte, in questo periodo potrebbero sorgere più complicazioni del previsto. Sul lavoro è necessario prestare un po’ di attenzione in più, specie per quanto riguarda gli investimenti.

Vergine. Evitate di idealizzare i rapporti di coppia. Molto spesso non riuscite a restare con i piedi per terra e questo potrebbe condurvi verso delle delusioni. Siete altruisti, ma cercate di esserlo solo con chi lo merita davvero. Sul lavoro ci sono dei cambiamenti che presto dovrete affrontare.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Oggi avrete un bel po’ di cose da fare e questioni in sospeso da risolvere. Nella maggior parte dei casi si tratterà di faccende burocratiche, anche alquanto scoccianti. Allo stesso tempo, però, vi sentirete particolarmente stanchi e annoiati, pertanto, vi risulterà difficile adempiere a tutti i doveri.

Scorpione. La giornata sarà particolarmente stimolante. Siete curiosi e pieni di spirito d’iniziativa. Ad ogni modo, questa tendenza mal si concilia con le situazioni che vi circondano. Talvolta avete la sensazione che il fato stia agendo contro di voi. Cercate di essere più razionali.

Sagittario. In amore avete bisogno di risposte. Se ci sono cose che non vi stanno bene nella vostra relazione, fatele presenti e cercate di chiarire. Sul lavoro, invece, ci sono molte cose a cui badare. Cercate di non prendere le decisioni con troppa fretta, ma valutate attentamente il da farsi.

Capricorno. L’Oroscopo del 16 ottobre vi informa che sarà una giornata un po’ conflittuale. Oggi potreste sentire il bisogno di riversare sugli altri i vostri problemi e le preoccupazioni. Evitate di isolarvi e affrontate i problemi che vi attanagliano. In campo lavorativo potrebbe esserci qualche disguido.

Acquario. Occhi aperti sul lavoro. Cercate di non trascurare le proposte che potrebbero presentarsi sul vostro cammino in questi giorni. Buone opportunità di guadagno in arrivo. In campo sentimentale, invece, a partire dal prossimo mese ci saranno delle belle sorprese per voi.

Pesci. Buone opportunità per quanto riguarda l’amore. Le relazioni nate in questo periodo hanno ottime possibilità di diventare qualcosa di importante. Ad ogni modo, evitate di caricare di aspettative i rapporti. Lasciare che le cose seguano il loro corso e non pensate troppo al futuro.