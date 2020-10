Giovanni Conversano e Giada Pezzaioli rivelano sesso e nome del loro secondo bambino

La coppia è in attesa del secondogenito. Qualche ora fa hanno deciso di rivelare se è maschio o femmina e il nome che hanno scelto

Giovanni Conversano e Giada Pezzaioli aspettano il secondo bambino

Conosciamo Giovanni Conversano dal programma televisivo Campioni e dall’esperienza a Uomini e Donne. Lì ha corteggiato Serena Enardu e poi ha deciso di fare il tronista ma lei è tornata nel programma di Maria De Filippi per conquistarlo. Questa coppia è stata molto amata dal pubblico e la loro relazione è andata avanti per tre anni sotto i riflettori.

Dopo di che si sono lasciati molto male lanciandosi accuse a vicenda e ancora oggi non corre buon sangue. Con la partecipazione di Serena a Temptation Island Vip e al Grande Fratello Vip, Giovanni non ha perso occasione per togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Ad ogni modo, da diversi anni Giovanni è felice in amore accanto a Giada Pezzaioli. La coppia ha anche avuto un bambino, il piccolo Enea, che oggi ha 3 anni.

Non solo, ma qualche mese fa, con un’intervista a DiPiù Tv, la coppia ha anche rivelato di aspettare il secondo bambino. Dopo alcuni problemi nei primi mesi, adesso le cose stanno andando molto bene e Giovanni e Giada hanno deciso di rivelare se sarà maschio o femmina e anche il nome che hanno scelto.

Giovanni e Giada aspettano una femminuccia

Giada qualche mese fa aveva raccontato di aver fatto il test di gravidanza in fretta e furia al lavoro senza aspettare il ritardo e lì ha scoperto di essere incinta di due settimane. Purtroppo nei primi mesi ci sono state delle complicazioni.

Ad un certo punto Giada ha perso molto sangue, è stata trasportata in ospedale e le avevano detto che aveva perso il bambino. Per fortuna Giovanni ha chiesto un secondo parere ad un parente medico e in realtà il bambino c’era ancora, doveva solamente essere curato.

Adesso, superata questa triste vicenda, la coppia è più felice che mai e con un baby shower sui social hanno annunciato di aspettare una femminuccia. Dopo aver scoppiato un grande palloncino dal quale sono usciti tutti palloncini rosa, il piccolo Enea ha svelato il nome della sorellina. Un po’ timido tra le braccia del papà ha detto che la sorellina si chiamerà Ambra.