Il Paradiso delle signore trama 19 ottobre: Marta rifiuta un’importante proposta di lavoro

Lunedì 19 ottobre andrà in onda un nuovo episodio del Paradiso delle signore. In tale puntata vedremo quale sarà la notizia ricevuta da Marta. Si tratta di una proposta di lavoro a New York, che la donna, però, sembrerà di voler declinare.

In caffetteria, invece, si respirerà, finalmente, un clima molto più disteso. Gli affari cominceranno ad andare meglio e il merito sarà soprattutto di Laura. Per tale motivo, la giovane avanzerà una proposta a Marcello e Salvatore.

Trama 19 ottobre: la proposta di lavoro per Marta

Nel corso della puntata del 19 ottobre del Paradiso delle signore vedremo che Marta verrà spiazzata da una notizia. La donna riceverà una proposta di lavoro a New York. Si tratta di un’importante agenzia pubblicitaria chiamata Sterling e Cooper. La proposta sarà davvero allettante, tuttavia, la donna sembrerà intenzionata a declinare l’offerta in questione. Su di un altro versante, invece, vedremo che in casa Cattaneo si respirerà un clima parecchio teso. Silvia chiederà a suo marito di cambiare idea in merito alla sua decisione di andare via di casa.

La donna si appiglierà sull’arrivo a Milano di zia Ernesta ed esorterà Luciano a cambiare idea per non fare una brutta figura con la donna. Il ragioniere, però, non darà peso alle richieste di sua moglie e sembrerà intenzionato a portare a termine la sua scelta. Cosimo e Gabriella, finalmente, riusciranno a far riappacificare le loro rispettive famiglie. Tra loro comincerà a regnare un clima sereno e tranquillo.

Laura fa una proposta nel Paradiso delle signore

Dopo la festa di fidanzamento, dunque, si respirerà un clima molto più tranquillo. Una ventata di serenità si respirerà anche in caffetteria. L’idea di Laura di dare luogo al business della vendita dei gelati d’asporto si rivelerà un successone. La protagonista, infatti, esorterà i due giovani a prendere quello che gli è accaduto come un’occasione da cui trarre vantaggi.

Nel corso della puntata del 19 ottobre del Paradiso delle signore, inoltre, vedremo anche che Laura chiederà ai due giovani di entrare in società con loro. Marta, intanto, sarà sempre più convinta a non accettare la proposta lavorativa a New York. In famiglia, però, tutti cercheranno di convincerla a cambiare idea. La signora Conti, però, sceglierà di non partire per gli Stati Uniti. In seguito a questa presa di posizione, anche Vittorio prenderà una decisione molto importante sul futuro.