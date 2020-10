Fabrizio Corona, dura decisione del Tribunale, Carlos viene portato via, lui è distrutto: “Pronto a sacrificare la mia vita” (FOTO)

In questi giorni si è svolta la sentenza del Tribunale di Sorveglianza in merito ai 9 mesi di affidamento scontati da Fabrizio Corona tra febbraio e novembre 2018. Ebbene, il Tribunale di Milano ha accolto la richiesta della Procura generale revocando in modo retroattivo questa decisione.

Di conseguenza, l’ex re dei paparazzi dovrà scontare nuovamente 9 mesi di pena. Questa notizia ha distrutto completamente il protagonista che, infatti, ha dato luogo ad un pesante sfogo sui social in cui ha dichiarato di essere disposto addirittura a sacrificare la sua vita.

L’avvocato di Fabrizio contro il Tribunale

Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha disposto per Fabrizio Corona l’annullamento dei mesi di affidamento terapeutico. Questo implica che l’ex re dei paparazzi ha scontato inutilmente quel tempo, in quanto la decisione ha carattere retroattivo. Il suo avvocato ha detto di essere davvero indignato per questa decisione, in quanto il Tribunale avrebbe motivato tale scelta appigliandosi, ancora una volta, sul tema delle violazioni. Il legale ha rivelato che il suo assistito è stato spiazzato da questa ennesima batosta.

Fabrizio, infatti, ha pubblicato delle Instagram Stories in cui ha palesato tutto il suo dolore e dissenso. Il protagonista ha detto di essere davvero stanco di subire tutte queste ingiustizie. Stavolta non è come le altre, in quanto sperava davvero di essere quasi fuori dal tunnel. Purtroppo, però, questa decisione lo ha irrimediabilmente demotivato. A tal proposito, il protagonista ha detto di essere disposto anche a sacrificare la sua vita in quanto è stanco. (Continua dopo la foto e il video)

Corona distrutto, Carlos va via

Queste parole, ovviamente, hanno toccato molto i follower che, come al solito, si sono suddivisi in due schieramenti. Ad ogni modo, a rendere ancora più amara la decisione del Tribunale per Fabrizio Corona è stata la conseguenza inevitabile ricaduta su suo figlio. Carlos, infatti, che in questi mesi si era trasferito a vivere con il padre, è tornato a casa di sua mamma. Nina Moric ha pubblicato una IG Storie in cui ha fatto il lieto annuncio.

La donna è sembrata alquanto felice e soddisfatta di quanto accaduto. Ricordiamo che la showgirl, proprio ieri, aveva divulgato la notizia inerente la denuncia sporta contro il suo ex marito. Quest’ultimo si sarebbe reso protagonista di comportamenti illeciti nei confronti di suoi figlio. A quanto pare, dunque, i problemi per Corona non sono affatto finiti qui.