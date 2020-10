Arisa vittima di bullismo: “Da piccola mi chiamavano pecora perché…”

Arisa vittima di bullismo alle elementari

Di recente Arisa è tornata a far parlare di sé perché ha rilasciato un’intervista piena di retroscena che riguardano il suo passato. Chi segue la cantante, sa perfettamente che quest’ultima è una cantante molto schietta e senza peli sulla lingua. Parlando col giornalista del Corriere della Sera, la professionista ha toccato particolari che riguardano la sua sfera intima.

Le dichiarazioni toccanti arrivano dall’ex giudice di X Factor, che ha detto di essere stata vittima di bullismo quando andava a scuola. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa ha confessato Rosalba Pippa, è questo il suo nome di battesimo.

La cantante si confessa al Corriere della Sera

Intervistata dal Corriere della Sera, Arisa ha confessato che quando andava alle medie non era tra le ragazzine più carine della scuola è nemmeno della sua classe. I suoi compagni la prendevano in giro per il naso o perché non aveva tanti vestiti da sfoggiare. “Per gli altri erano battute ma io le prendevo sul serio, mi pesavano. Abitavo in campagna, mio padre ha sempre avuto gli animali e capitava che portasse a pascolare le pecore vicino alla strada dove passava l’autobus con i miei ‘amici’. Proprio loro che hanno iniziato a chiamarmi pecora, dicendomi che puzzavo”, ha dichiarato la cantante.

Col passar degli anni Rosalba Pippa ha trascorso dei momenti particolarmente difficili nel rapportarsi con il suo aspetto fisico. Per fortuna, ora la ragazza è di grande esempio per tutto i suoi fan parlando di body positivity. Un esempio lo abbiamo avuto settimane fa quando su Instagram ha condiviso una foto dove mostra la ‘ciccia’ e gli inestetismi.

Arisa e la chirurgia estetica

Nel corso della lunga intervista per il Corriere della Sera, Arisa ha confessato anche: “Una volta hanno imbrattato il bagno dell’istituto con insulti alla maestra, firmandoli con il mio nome. Mi hanno sospesa per tre giorni: tutti sapevano che non ero stata io”. Nell’ultimo periodo, oltre alla sua musica il pubblico ha avuto modo di conoscere meglio l’aspetto estetico della nota cantante.

Parlando col giornalista del quotidiano nazionale, Rosalba Pippa ha detto anche che passava il tempo a guardarsi allo specchio. “Vedermi più bella pensavo fosse il modo per riempire dei vuoti, così ci sono cascata: ho iniziato a fare delle punturine, mi sono lasciata prendere. Vedevo un sacco di chirurghi che mi dicevano: è proprio sicura? Poi ho capito che il nostro corpo dovrebbe essere l’espressione di chi siamo: non ha senso fingere”, ha concluso Arisa.