Uomini e Donne, svelato il motivo per il quale sono sparite le mascherine trasparenti

Perché a Uomini e Donne sono sparite le mascherine trasparenti? Il motivo

Lo scorso settembre nel pomeriggio di Canale 5 è tornato Uomini e Donne che ha preso il posto della soap opera turca DayDreamer – Le Ali del Sogno. Nelle prime due settimane di programmazione nel dating show di Maria De Filippi erano presenti delle mascherine trasparenti, ma dopo quel periodo sono sparite nel nulla. Per quale motivo? La ragione sarebbe dello stop è da attribuire al Comitato Tecnico Scientifico che ha condannato l’uso delle mascherine di plastica trasparente.

Infatti, queste ultime sarebbero dispositivi non idonee a proteggere dalla diffusione del Covid-19. Per tale ragione nessun programma televisivo, che sia Rai oppure Mediaset può utilizzarle perché darebbero un messaggio sbagliato ai telespettatori. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto.

Non solo Uomini e Donne, anche Tale e Quale Show e Name That Tune

Settimane fa, però, Uomini e Donne non è stato l’unico programma televisivo ad aver utilizzato le mascherine trasparenti dandole alle dame, cavalieri, tronisti, corteggiatori, opinionisti e pubblico in studio. Infatti, lo stesso dispositivo di protezione è stato visto anche tra gli spettatori presenti nello studio di Tale e Quale Show di Carlo Conti e in onda il venerdì sera su Rai Uno, e Name That Tune su Tv8 e presentato da Enrico Papi.

Dopo tale provvedimento nel popolare dating show condotto da Maria De Filippi sono apparse le mascherine di stoffa traspirante, mentre nel pubblico sembrano esserci ancora quelle di plastica trasparente.

Il motivo dell’esclusione delle mascherine trasparenti dalla tv

A quanto pare le mascherine trasparenti sono consigliate per le persone non udenti, ovvero che riescono a capire le parole della gente che ha davanti leggendo il loro labiale. Mentre non hanno nessuna efficacia per evitare il contagio da Covid-19. Il motivo? Perché tantissime particelle di saliva fuoriuscirebbero contagiando tutto l’ambiente che ci circonda.

Grazie ad uno studio condivisa sulla rivista Physics of Fluids, si tratta di visiere che hanno la capacità di bloccare un colpo di tosse oppure uno starnuto. Tuttavia, le mascherine viste a Uomini e Donne non hanno la capacità di impedire le goccioline citate prima, che di conseguenza si possono spargere all’esterno.