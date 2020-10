Uomini e Donne spoiler oggi: trono classico e over si mischiano sempre di più

Gli spoiler sull’ultima puntata della settimana di Uomini e Donne, quella di venerdì 16 ottobre, rivelano che continueremo ad assistere alle intricate avventure dei membri del trono classico e over. Da quando i due format si sono uniti, si è creato un po’ di scompiglio.

Ormai è come se non esistesse più distinzione tra i due format, sta di fatto che ci sono corteggiamenti misti. Nella puntata di ieri, ad esempio, abbiamo visto che sono scese nuove corteggiatrici, le quali sono state già adocchiate da Armando.

Spoiler trono classico

Nel corso dell’ultima messa in onda di Uomini e Donne abbiamo assistito ad un episodio molto divertente in cui Davide ha accusato Armando di essere troppo farfallone. Gli spoiler della prossima messa in onda sono molto esilaranti in quanto non mancheranno i continui scontri tra loro due. Incarnato sembrerà molto interessato ad alcune corteggiatrici al punto da fare avances spudorate. Beatrice, dal canto suo, continuerà a dare un po’ troppe certezze al tronista, nonostante Maria De Filippi stia facendo di tutto per farle cambiare atteggiamento.

Restando sempre in tema di trono classico, vedremo che Sophie fortificherà la conoscenza con alcuni corteggiatori, ma con nessuno nascerà qualcosa di importante, almeno per il momento. In merito a Gianluca, invece, il ragazzo sarà molto combattuto in quanto ammetterà di fare fatica ad aprirsi con le donne. Il giovane ha subito diverse delusioni in passato, pertanto, ha deciso di alzare un muro che lo separa dalle donne con cui si relaziona. Ci sarà qualcuna in grado di farlo sciogliere?

Cosa accadrà al trono over di Uomini e Donne

Gli spoiler della puntata di oggi di Uomini e Donne, inoltre, rivelano che Gemma avrà l’ennesima delusione. La donna è rimasta molto scottata da Paolo e dal suo cambio di rotta repentino. Ad ogni modo, la dama non disdegnerà la conoscenza di Biagio, un uomo alquanto determinato e spigliato. Il cavaliere, infatti, sta conoscendo anche altre dame, tra cui Maria e Aurora. Inoltre, non disdegnerà neppure Sabina.

Il suo modo di fare deluderà Gemma, la quale sperava di ottenere l’esclusiva. Questo, ovviamente, farà scatenare nuovamente Tina, la quale darà luogo ad una delle sue solite scenate contro la dama torinese. Ad ogni modo, a turbare particolarmente la Galgani sarà anche il fatto che con Biagio c’è stato un bacio a cui lei aveva dato un certo peso.