Tu sì que vales in lutto: morta la 19enne Veronica Franco (VIDEO)

View this post on Instagram

RIP 🙏🙏🙏 #tusiquevales #mediaset #Canale5 #mariadefilippi #belenrodriguez #gerryscotti #teomammucari #rudyzerbi #talentshow #talent #sabrinaferilli #alessiosakara #martincastrogiovanni #fascino #sabato #ottobre #lutto #leucemia @tusiquevales_it