Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi 16 ottobre: sfilata maschile con tanto di spogliarello

Quinto ed ultimo appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Continua la programmazione di Uomini e Donne. Ricordiamo che il popolare dating show condotto da Maria De Filippi è arrivato alla 25esima edizione, ottenendo sempre dei grandi successi a livello d’ascolti. Il pubblico della rete ammiraglia Mediaset verso le 14. 45 avrà la possibilità di vedere il quinto ed ultimo appuntamento settimanale.

Anche in questo episodio i telespettatori di Canale 5 visione ranno il Trono classico e il Trono over assieme. Cosa accadrà in studio? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutti gli spoiler dettagliati concessi da Il Vicolo delle News che parlano anche di una sfilata maschile che coinvolge per la prima volta non solo i cavalieri ma anche i tronisti.

Trono over: Sirius ha baciato Angelica, Armando Incarnato si tira indietro

Le anticipazioni della puntata odierna di Uomini e Donne, in onda alle 14:45 su Canale 5, svelano anche che Nicola Vivarelli il giorno precedente ha dato un bacio ad Angelica. In trasmissione, stando agli spoiler concessi da Il Vicolo delle News, Armando Incarnato dirà a Maria De Filippi che vorrebbe corteggiarlo pure lui dopo l’addio di Lucrezia.

Ma l’imprenditore napoletano che è spesso criticato da Gianni Sperti e Tina Cipollari si tirerà indietro quando verrà a conoscenza dell’età della corteggiatrice. Quest’ultima, infatti, ha solamente 22 anni, considerata troppo piccola per lui anche se la ritiene molto affascinante. Naturalmente la sua iniziativa scatenerà delle ulteriori polemiche in studio.

Torna la sfilata, ma degli uomini: vince il tronista Gianluca De Mattei

La settimana di programmazione di Uomini e Donne si concluderà con la sfilata, ma on delle dame bensì dei cavalieri e anche i tronisti. Stando alle anticipazioni riportate dal sito internet Il Vicolo delle News, il defilè verrà vinto da Gianluca De Mattei. Quest’ultimo sulla passerella sarà vestito da sè stesso, ossia da motociclista con tanto di giubbotto di pelle e casco.

Una sfilata molto bella per Michele che coinvolgerà tutti i presenti nello studio 6 dell’Elios in Roma che si mette a danzare. L’uomo inizierà a percorrere la pedana vestito di tutto punto con in mano un bambolotto nel ruolo di padre. Ma non è finita qui, infatti il diretto interessato ha concluso la sua performance con un inaspettato spogliarello che lascerà le donne senza parole.