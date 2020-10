Guenda Goria scagionata, la segnalazione: “Non sta con un uomo sposato”

Guenda Goria fidanzata con un uomo sposato?

In queste ultime settimane Guenda Goria è stata una delle inquilini più chiacchierate della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Giorni fa la figlia di Maria Teresa Ruta ha avuto degli scontri con dei concorrenti del reality show, mentre al di fuori della casa il gossip impazza sulla ragazza. Stando a delle indiscrezioni, la gieffina avrebbe una storia d’amore con un uomo sposato, uno che si chiama Telemaco ed ha pure dei figli. Proprio la moglie si è scagliata contro la giovane, per dirle di lasciare stare in pace la sua famiglia.

Di tale vicenda se ne è occupata Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque dove è giunta un’interessante segnalazione. A farla è stata Eva Henger, amica di Telemaco. “Noi amiche sapevamo che lui era separato da tempo se io sapessi che lui tiene il piede in due scarpe lo direi. Perché non sopporto queste cose. Io difendo Guenda perché ne sono certa”, ha detto l’ex attrice a luci rosse.

Eva Henger scagiona la gieffina

Quindi, ascoltando la confessione di Eva Henger a Pomeriggio Cinque, il suo amico Telemaco, presunto amante di Guenda Goria, sarebbe separato da diverso tempo. In più, nel rotocalco di Barbara D’Urso l’ex naufraga ha descritto quella tra la gieffina e l’uomo come una relazione sentimentale molto importante.

Quest’ultimo è la figlia di Maria Teresa Ruta si sarebbero conosciuti nel novembre del 2019, a Sharm el Sheikh e tra loro è nata subito un’intesa. Dopo un mese i due si sono messi insieme e lui ha deciso di divorziare dalla moglie. A quanto pare avrebbero trascorso insieme la quarantena a Sharm, dove lui lavora. Sul.fatto che l’ex consorte di è scagliata contro la Goria, la Henger ha detto: “Non voglio dire cosa dice Telemaco della moglie e del perché di quei post”.

Perché Guenda Goria al GF Vip 5 si è proclamata single?

La situazione sentimentale di Guenda Goria da qualche giorno è al centro dell’attenzione mediatica. Infatti, di tale vicenda oltre al rotocalco di Barbara D’Urso se ne è occupato anche Mattino 5. Ma la cosa strana in tutto questo è che la figlia di Maria Teresa Ruta si è proclamata single quando è entrata al Grande Fratello Vip 5.

Nonostante questo, Eva Henger ha asserito che la storia d’amore tra i due è piuttosto seria. A Pomeriggio Cinque ha affermato: “Loro erano mano nella mano a Roma e lui si presentava come il fidanzato ufficiale. Dopo lei è entrata nella Casa”.