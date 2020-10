Temptation Island, Alberto e Nunzia sarebbero stati a letto insieme: “Hanno dovuto censurare” (FOTO)

Temptation Island sta per volgere al termine e in queste ore è pervenuta una pesante segnalazione su Alberto e la tentatrice Nunzia. I due si sono molto avvicinati durante questa esperienza mentre Speranza, attonita, ha osservato tutto dall’altra parte del villaggio.

Tra i due è scattato un bacio, oltre che tante effusioni romantiche. L’influencer Deianira Marzano, però, ha divulgato un’informazione ben più esplicita. Nel dettaglio pare che i due abbiano avuto un rapporto intimo completo, censurato dalla produzione del reality show.

Il tradimento di Alberto con Nunzia

Il comportamento che Alberto ha assunto con Nunzia a Temptation Island ha spiazzato i telespettatori e la stessa Speranza. La coppia è legata da un rapporto che va avanti da 16 anni, durante i quali non sono mancati litigi e presunti tradimenti. Come se non bastasse, però, il fidanzato ha deciso di cimentarsi nella conoscenza approfondita della tentatrice Nunzia. Durante le settimane di permanenza del villaggio, i due si sono lasciati andare a baci, abbracci e momenti molto intimi.

Da un po’, però, sta circolando una notizia alquanto compromettente secondo la quale i due potrebbero aver consumato addirittura un rapporto fisico. Alcuni utenti hanno contattato Deianira per informarla della situazione ed hanno portato anche prove per avallare questi pettegolezzi. In particolar modo una fan ha portato alla luce una situazione palesata in precedenza anche dai membri del reality show. (Continua dopo la foto)

La produzione di Temptation Island ha censurato?

Un po’ di tempo fa, la redazione aveva fatto sapere di aver avuto difficoltà nel montaggio di alcune puntate a causa di un tradimento verificatosi nel villaggio. Ebbene, potrebbe trattarsi proprio di quello di Alberto e Nunzia, che il cast di Temptation Island avrebbe provveduto a censurare. Ad ogni modo, nell’attesa di scoprire come siano andate realmente le cose, è sopraggiunta anche un’altra notizia.

Alcuni utenti hanno dichiarato di aver visto Alberto uscire da casa insieme a Speranza. I due, dunque, potrebbero aver fatto pace dopo l’esperienza del reality show. Diversi influencer del web, tra cui Karina e Deianira, hanno reputato assurda la situazione. Se così fosse, anche la fidanzata dovrebbe vergognarsi in quanto propensa a perdonare tradimenti espliciti e comportamenti assolutamente irrispettosi da parte del proprio compagno. Per sapere come sia andata a finire non ci resta che attendere l’ultima puntata del reality show, che andrà in onda martedì 20 ottobre.