GF Vip, baci piccanti tra Dayane e Adua: “Abbiamo dormito insieme, non si può mandare in onda” (VIDEO)

In questi giorni la vicinanza tra Dayane Mello e Adua Del Vesco al GF Vip sta diventando sempre più stretta. Le due protagoniste, infatti, si sono lasciate andare a baci sulle labbra e momenti romantici che hanno insospettito gli altri concorrenti.

Alcuni di loro hanno chiesto alle due concorrenti se stessero nascondendo qualcosa. A quel punto, allora, la Mello ha fatto delle confessioni piccanti che hanno infiammato in un attimo gli animi dei vari protagonisti.

I baci tra Adua e Dayane

Questa sera andrà in onda una nuova puntata del GF Vip e di argomenti di cui parlare ce ne sono davvero molti, tra cui i baci passionali tra Adua e Dayane. Le due donne hanno legato molto durante questo primo mese di permanenza in casa. Ad ogni modo, il loro rapporto sembra essere un po’ più profondo del normale, dato che spesso si lasciano andare ad effusioni che rasentano il romantico. Ieri sera, ad esempio, mentre i concorrenti del reality erano seduti a tavola per cenare, le due hanno cominciato a baciarsi.

Enock è rimasto spiazzato ed ha detto loro, in modo scherzoso, di non poter fare così. Dayane, allora, ha rincarato la dose ed ha dato baci ancora più appassionati alla coinquilina. Dopo poco ha detto che le due hanno dormito insieme e nessuno può sapere cosa sia successo in tale occasione. Francesco, allora, ha detto che ci sono le telecamere, pertanto, qualunque cosa sia successa è stata ripresa. (Clicca qui per il video)

La reazione dei concorrenti del GF Vip

Dayane ha detto che la produzione le ha detto che ciò che accade sulle coperte non viene mandato in onda. Il tono adoperato dalla modella è stato chiaramente scherzoso, sta di fatto che i commensali sono scoppiati a ridere. In ogni caso, ad incuriosire maggiormente i telespettatori è stata la reazione di Adua alle parole di Dayane al GF Vip. L’attrice, infatti, non ha minimamente proferito parola in merito e si è lasciata scappare solo qualche sorriso beffardo.

Considerando le voci circolate di recente sul suo conto, in merito alla sua presunta omosessualità, in molti si stanno chiedendo se dietro tali baci non ci sia davvero del tenero. Non ci resta che attendere la puntata di questa sera per vedere se Alfonso affronterà l’argomento in modo da vedere quali saranno le risposte delle dirette interessate.