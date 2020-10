GF Vip, Maria Teresa Ruta fa pipì sul letto, Tommaso e Stefania basiti: “Si è pis… addosso-2 (VIDEO)

I concorrenti del GF Vip stanno dando grandi soddisfazioni ai telespettatori. In queste ore a regalare una chicca a tutti i fan ci ha pensato Maria Teresa Ruta, la quale ha fatto pipì sul letto. La showgirl stava chiacchierando con Tommaso e Stefania quando, improvvisamente, non si è riuscita a trattenere.

La donna si è alzata di scatto dal letto ed è corsa in bagno. I suoi compagni d’avventura le hanno chiesto cosa stesse facendo e lei ha detto di essersi lasciata scappare un bisogno. A quel punto i due sono rimasti basiti. Il pubblico da casa non ha potuto fare a meno di commentare l’esilarante episodio.

Il video di Maria Teresa che fa pipì a letto

Durante una chiacchierata con Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, Maria Teresa Ruta ha fatto la pipì sul letto. I tre concorrenti si stavano divertendo facendo battute e scoppiando a ridere. Ad un certo punto, però, la showgirl ha cominciato a mostrarsi particolarmente a disagio e si è alzata di scatto dal letto. Stefania, notando una macchia sulle coperte, ha chiesto alla sua coinquilina se si fosse fatta addosso. La Ruta, in prima battuta, ha negato ed ha provato a coprire il danno con una pezza.

Successivamente, però, non è riuscita più a trattenersi ed è corsa in bagno. Tommaso, allora, ha domandato cosa fosse accaduto e la concorrente ha confessato. Dopo poco, Zorzi ha alluso al fatto che non fosse la prima volta che la donna si renda protagonista di una cosa simile. La Orlando, però, ha smentito ed ha detto che non fosse mai capitato prima d’ora. (Continua dopo il video)

I commenti del web sulla Ruta

L’episodio in cui Maria Teresa Ruta ha fatto pipì sul letto non riuscendo a trattenersi a causa delle risate ha fatto il giro del web. Su Twitter molti utenti hanno condiviso il filmato in modo esilarato. Tra i telespettatori c’è chi ha apprezzato la spontaneità della protagonista e chi, invece, ha condannato il suo modo di essere. Tra gli esponenti di questa seconda categoria c’è, sicuramente, Deianira Marzano.

L’influences ha detto che la Ruta, considerando l’età che ha, è davvero ridicola a rendersi ancora protagonista di simili gesti. Anche in casa ci sono coinquilini che apprezzano il suo essere così goffa e altri che, invece, stanno cominciando a non tollerarla più. Andrea Zelletta, ad esempio, si è molto innervosito in quanto è stato svegliato di notte dalla squillante risata della showgirl.